Nền tảng liên kết, tạo sinh kế bền vững

Trong hành trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, việc tìm kiếm một giải pháp tạo việc làm, nâng cao thu nhập một cách căn cơ và bền vững luôn là ưu tiên hàng đầu của các địa phương. Tại nhiều vùng nông thôn, miền núi, mô hình kinh tế tập thể, mà hạt nhân là các hợp tác xã (HTX) được xác định là chìa khóa cốt lõi. Đây không chỉ là một hình thức tổ chức sản xuất, mà còn là nền tảng liên kết cộng đồng, giúp người dân thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sản xuất manh mún để vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Từ sản xuất manh mún đến chuỗi giá trị ổn định

Tham gia HTX, người dân không còn đơn độc trước những thách thức của thị trường. Họ được hưởng những lợi ích thiết thực, tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với sản xuất cá thể truyền thống, các thành viên dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời được tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhất vào sản xuất.

HTX là môi trường để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, từ đó giảm thiểu rủi ro, đặc biệt là rủi ro về dịch bệnh trong chăn nuôi hay sâu bệnh trong trồng trọt. HTX đóng vai trò cầu nối, đứng ra xây dựng thương hiệu chung cho sản phẩm và đảm bảo đầu ra ổn định, tránh tình trạng “được mùa mất giá”. Thực tế cho thấy, mô hình HTX đã tạo ra sức mạnh tập thể. Nhờ áp dụng quy trình đồng bộ và khoa học, nhiều hộ tham gia HTX đã giảm chi phí sản xuất từ 10 - 15%, đồng thời năng suất tăng từ 20 - 25%, mang lại thu nhập bình quân cao hơn đáng kể so với sản xuất tự phát. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Xã Mường Động có 10 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp.

Xã Mường Động là một ví dụ điển hình về sự thành công của mô hình kinh tế tập thể gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nổi bật tại địa phương này là HTX Dịch vụ nông nghiệp Liên Khương. Thay vì để bà con nông dân tự loay hoay với việc chăn nuôi cá thể, HTX đã trở thành một “nhà tổ chức” chuyên nghiệp, liên kết các hộ gia đình vào một chuỗi sản xuất chung. Anh Bùi Văn Khương - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Liên Khương chia sẻ về chiến lược phát triển bền vững: “Hiện tại, HTX không chỉ dừng lại ở chăn nuôi gà đồi mà đang chuyển hướng sang chế biến sâu, cụ thể là sản xuất gà ủ muối. Điều này có nghĩa là chúng tôi chủ động từ đầu vào đến đầu ra. HTX cung cấp giống, thuốc thú y, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc khoa học, sau đó sẽ thu mua trực tiếp, chế biến thành sản phẩm gà ủ muối và xây dựng thương hiệu. Mô hình này giúp người dân không còn lo lắng về đầu ra hay dịch bệnh, từ đó thu nhập tăng gấp 2 đến 3 lần so với trước đây”.

Nhờ sự liên kết chặt chẽ này, người dân được áp dụng quy trình chăm sóc khoa học, giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, và quan trọng nhất là có thị trường tiêu thụ ổn định, không còn bị thương lái ép giá.

Con số ấn tượng và triển vọng việc làm

Với 10 HTX hoạt động hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, xã Mường Động đã ghi nhận những thành tựu đáng khích lệ về mặt kinh tế - xã hội. Các HTX tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân đạt khoảng 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu trung bình của mỗi HTX đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/năm. Đây là những con số mang tính khích lệ lớn, đặc biệt khi so sánh với mặt bằng thu nhập chung của nhiều vùng nông thôn, miền núi khác. HTX đã chứng minh vai trò là “bệ phóng” vững chắc, giúp nông dân có được sinh kế ổn định, từ đó có điều kiện tái đầu tư sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Lý Thị Khánh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Mường Động nhấn mạnh định hướng phát triển trong tương lai: “Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cũng như các nguồn lực của xã để tập trung phát triển các HTX. Mục tiêu là để các HTX gắn kết chặt chẽ với việc phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh cao trên địa bàn. Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường, đầu tư máy móc hiện đại và mở rộng quy mô sản xuất sẽ là trọng tâm”.

Mô hình HTX đã khẳng định vai trò là nền tảng liên kết không thể thiếu trong công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển nông thôn mới. Nó không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, mà còn là nơi hội tụ sức mạnh tập thể để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Qua mô hình HTX, người dân không chỉ được hỗ trợ để thoát nghèo mà còn mở ra một triển vọng làm giàu bền vững, khai thác tối đa lợi thế của địa phương. Sức mạnh của sự liên kết đã và đang chắp cánh cho những ước mơ về một cuộc sống no đủ, thịnh vượng ngay trên quê hương, tạo nên những thay đổi tích cực, vững chắc cho tương lai nông nghiệp địa phương.

Ngọc Thắng