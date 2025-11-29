Nâng ngưỡng miễn thuế lên 500 triệu: Hơn 2 triệu hộ kinh doanh sắp được “cởi trói”

Sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính kiến nghị nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm và áp dụng thuế suất 15% với nhóm có doanh thu 500 triệu đến 3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc báo cáo về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Về thuế với cá nhân kinh doanh, dự thảo luật trình Quốc hội mức doanh thu không phải nộp thuế là 200 triệu đồng/năm. Đồng thời quy định, cá nhân có doanh thu trên 3 tỷ đồng áp dụng thuế theo thu nhập nhân với thuế suất. Đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng thì áp dụng thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, mức 500 triệu đồng/năm này cũng là mức được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

“Áp dụng mức doanh thu này, theo số liệu tính đến tháng 10/2025 có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên thì dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế (chiếm khoảng 90% trên tổng số 2,54 triệu hộ kinh doanh)”, Bộ Tài chính cho biết.

Với hộ có doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí) và mức thuế suất 15%, tương đồng thuế suất thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính cho rằng, cách tính này phản ánh đúng bản chất thu nhập của người kinh doanh, tăng công bằng giữa cá nhân kinh doanh và người làm công ăn lương.

“Trường hợp hộ kinh doanh không xác định được chi phí, cơ quan thuế sẽ áp dụng thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành”, Bộ Tài chính nêu rõ.

Với cá nhân cho thuê bất động sản – nhóm kinh doanh không thường xuyên, dự thảo luật tiếp tục quy định không phải xác định chi phí, không khấu trừ thu nhập, mà áp dụng tỷ lệ thuế trực tiếp theo doanh thu khi vượt 500 triệu đồng/năm. Phương án này nhằm bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện, giảm thủ tục cho người nộp thuế.

Nhiều chuyên gia đề xuất nâng ngưỡng thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

Trước khi có những động thái mới từ Bộ Tài chính như trên, rất nhiều chuyên gia kinh tế phân tích bất cập về ngưỡng doanh thu miễn thuế 200 triệu đồng/năm, đồng thời đề xuất cần nâng mức này lên gấp nhiều lần.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho rằng, việc thu thuế với doanh thu từ 200 triệu đồng/năm sẽ làm tăng gánh nặng chi phí tuân thủ của cả người nộp thuế và cơ quan thuế, từ đó tăng gánh nặng chi phí xã hội.

“Không có ai kinh doanh mà có lãi với mức doanh thu 200 triệu đồng/năm. Dù chưa kể chi phí giá vốn của hoạt động kinh doanh, thì sau khi trừ chi phí lao động của chủ hộ và người thân tham gia, hộ kinh doanh chắc chắn lỗ nặng”, ông Tuấn thẳng thắn.

Do đó, để dung hòa được cả hai khía cạnh sự công bằng với hộ kinh doanh và sự quản lý của Nhà nước, ông Tuấn kiến nghị ngưỡng doanh thu đóng thuế nên xem xét là 1 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, ở khía cạnh quản lý nhà nước, cơ quan chức năng cũng cần có dữ liệu hoạt động kinh tế của hộ kinh doanh một cách đầy đủ, thay vì là vùng xám lâu nay.

“Nên tăng ngưỡng doanh thu tính thuế là 1 tỷ đồng/năm, tức là doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm mới thực hiện nghĩa vụ thuế. Đồng thời, thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền ngay khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bất kể doanh thu bao nhiêu. Điều này giúp hài hòa lợi ích của hộ kinh doanh và sự quản lý Nhà nước, đồng thời cũng công bằng hơn với hộ kinh doanh khi thực hiện chính sách thuế”, ông Lê Văn Tuấn nêu quan điểm.

Dưới góc độ chuyên gia thuế, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) cũng kiến nghị, nên điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế lên mức 1 tỷ đồng sẽ hợp lý và phản ánh đúng mặt bằng thu nhập hiện nay.

“Theo tính toán, với doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 16%, tương đương 160 triệu đồng, hay khoảng 13,3 triệu đồng mỗi tháng. Mức này tương đương thu nhập của một lao động làm công đang được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng”, bà Cúc phân tích.

Bên cạnh đó, bà Cúc nhấn mạnh vấn đề then chốt nằm ở sự minh bạch trong kê khai. Thực tế cho thấy vẫn còn những trường hợp chênh lệch rất lớn giữa doanh thu kê khai và doanh thu thật. Tại Hà Nội, một trường hợp vừa bị khởi tố vì khai 155 triệu đồng trong khi doanh thu thật lên tới 100 tỷ đồng. Ở Vũng Tàu, hai trường hợp khác thậm chí không kê khai đồng thuế nào dù doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Chủ tịch VTCA cho rằng, chỉ khi hộ kinh doanh kê khai đúng doanh thu thật, cơ quan quản lý mới có cơ sở để xây dựng mức miễn thuế hợp lý và công bằng. Về phía cơ quan hoạch định chính sách, cần đưa ra mức ngưỡng đủ để khuyến khích hộ kinh doanh khai đúng, thay vì cố tình khai thấp.

Trường hợp không trung thực, cơ quan thuế phải xử lý nghiêm để bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và bền vững, tránh tạo ra lợi thế không công bằng giữa các chủ thể cùng tham gia thị trường.

