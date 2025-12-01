Bức tranh kinh tế Việt Nam 11 tháng: Nhiều kết quả đáng khích lệ

Tính đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đã cán mốc 801 tỷ USD, tăng trên 17% so với cùng kỳ năm 2024, tạo điểm sáng trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều bất trắc.

Sản xuất ngành dệt may xuất khẩu sang châu Âu. (Ảnh: Đỗ Phương Anh/TTXVN)

11 tháng năm 2025 khép lại với những gam màu đan xen của nền kinh tế. Đà phục hồi tiếp tục được củng cố nhưng những thiệt hại do mưa lũ trong tháng không chỉ gây tổn thất về vật chất mà còn có thể tạo sức ép ngắn hạn lên tăng trưởng.

Những diễn biến này cho thấy “bức tranh kinh tế” 11 tháng mang tính hai chiều: vừa lan tỏa động lực, vừa buộc phải đối diện các rủi ro mới nổi, đòi hỏi sự chủ động, năng lực ứng phó hơn.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính từ đầu năm 2025 đến ngày 24/11, thiên tai xảy ra dồn dập trên phạm vi cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với tổng thiệt hại ước tính hơn 85.000 tỷ đồng.

Song kinh tế Việt Nam 11 tháng ghi nhận những kết quả như nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, sản xuất và xuất khẩu cải thiện, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò động lực chủ đạo...

“Thành công trong xuất khẩu là bài học quý giá về việc chuyển dịch sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và nhóm hàng điện tử, máy tính, tiềm ẩn rủi ro “bẫy gia công” khi giá trị gia tăng nội địa còn thấp," chuyên gia kinh tế, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Nguyễn Bích Lâm nhận định.

Cùng với đó, qua 11 tháng năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả đáng khích lệ: khu vực công nghiệp và xây dựng đạt được những kết quả nổi bật; khu vực doanh nghiệp hoạt động sôi động, dịch vụ du lịch khởi sắc và môi trường vĩ mô ổn định....

Gần đây, các tổ chức quốc tế liên tục nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025. Ngân hàng UOB (Singapore) là ví dụ điển hình. Trong báo cáo được đưa ra hôm 10/11, ngân hàng này đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam từ mức 7,5% theo dự báo trước đó lên 7,7%.

Theo UOB, việc nền kinh tế Việt Nam đạt được thành tích vượt trội trong 9 tháng (với tăng trưởng GDP đạt 7,85%) chủ yếu đến từ hoạt động thương mại quốc tế sôi động và sản lượng tăng mạnh.

“Triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN,” ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB cho hay.

Ông Suan Teck Kin cũng cho rằng ngành sản xuất là yếu tố “tạo sự khác biệt” và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực.

Cùng với sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục duy trì được tốc độ và khu vực tư nhân vẫn kiên trì mở rộng sản xuất kinh doanh... Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng tích cực của nền kinh tế thì mưa bão, ngập lụt dồn dập gây ra thiệt hại nghiêm trọng, không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn có thể tạo sức ép ngắn hạn lên tăng trưởng, giá cả, và nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô.

Thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung, Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025.

Để phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt trên 8% và năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ, kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả với việc tái cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm, chủ động khôi phục hạ tầng, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng bền vững với thiên tai...

Quy trình sản xuất linh kiện điện tử. (Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 18/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung hoàn thành thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh năm 2025.

Các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình như: yêu cầu phải nộp hồ sơ gốc; yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú hoặc nơi đóng trụ sở hoặc nơi cấp kết quả giải quyết lần đầu; yêu cầu phải có mặt tại nơi giải quyết để ký nhận kết quả,... hoàn thành trong năm 2025.

Theo chuyên gia Nguyễn Bích Lâm, để nền kinh tế bứt phá, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới là quan trọng, bao gồm phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo...; xây dựng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh doanh mới...; trong đó có việc sớm đưa vào vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; đưa các khu thương mại tự do thế hệ mới ở một số địa phương đi vào hoạt động... Đây được coi là bước đột phá quan trọng cho nền kinh tế.

Bên cạnh các giải pháp về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, rà soát và phân loại kết quả thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh năm 2025... giải pháp về khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi sau bão lũ, đảm bảo nguồn cung dịp Tết đã được nhiều địa phương chú trọng.

Mặt khác, kiểm soát chặt tín dụng và đầu tư, tránh rủi ro tài chính; tăng cường phân bổ ngân sách hiệu quả; thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số và nền kinh tế xanh-bền vững; tăng cường cải cách thể chế, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm trong công nghiệp, dịch vụ...

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho rằng phối hợp chặt chẽ và chia sẻ thông tin minh bạch sẽ là chìa khóa đưa sản phẩm Việt Nam vươn xa, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Nguồn TTXVN