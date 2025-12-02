Phú Thọ tăng tốc để về đích trong năm đầu sau hợp nhất

Những ngày cuối năm 2025, Phú Thọ khẩn trương bước vào chặng tăng tốc quyết định, khi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội sau 11 tháng đều cho thấy một nỗ lực vượt bậc trong năm đầu sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Sản xuất phục hồi mạnh, dịch vụ sôi động, thu ngân sách vượt xa dự toán, thu hút đầu tư bứt phá... tạo khí thế cho mục tiêu tăng trưởng trên 10,3% trong cả năm.

Đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế

Ngay sau thời điểm 1/7/2025, bộ máy tỉnh hợp nhất nhanh chóng ổn định, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh cơ bản vận hành trơn tru, tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Bức tranh kinh tế xã hội 11 tháng cho thấy nhiều điểm nhấn nổi bật. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính với chỉ số IIP tăng 27,4% so cùng kỳ; các ngành chế biến – chế tạo hoạt động ổn định, đặc biệt là sản phẩm máy tính xách tay tăng 78,54%, điều hòa tăng 40,91%, thép tăng 37,14%, xi măng tăng 34,64%. Dù ngành ô tô và xe máy sụt giảm do cạnh tranh và nhu cầu yếu, bức tranh chung vẫn cho thấy xu hướng phục hồi rõ rệt.

Sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục là thế mạnh của Công nghiệp Phú Thọ

Trong khi đó, nông nghiệp vượt qua khó khăn thiên tai, mưa bão và ảnh hưởng của dịch bệnh để duy trì tăng trưởng. Sản lượng lương thực đạt gần 1,145 triệu tấn, tăng 3% so cùng kỳ; chăn nuôi gia cầm ổn định, thủy sản tăng 5,4% dù diện tích nuôi trồng bị giảm; lâm nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi diện tích rừng trồng mới tăng 2,6%, đạt 128% kế hoạch năm.

Dịch vụ tiếp tục sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15,3% sau 11 tháng, đạt 177,4 nghìn tỷ đồng. Du lịch phục hồi mạnh với hơn 13,8 nghìn tỷ đồng doanh thu; vận tải tăng gần 12% so cùng kỳ. Mặt bằng giá cả được kiểm soát, hàng hóa dồi dào, thị trường ổn định trong bối cảnh cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Nguồn vốn tín dụng mở rộng, dư nợ đạt 355,9 nghìn tỷ đồng, tăng 18,02%; nợ xấu giảm mạnh xuống 0,44%. Thu ngân sách nhà nước là điểm sáng đặc biệt: 11 tháng đạt 53,98 nghìn tỷ đồng, bằng 133,6% dự toán Trung ương và 119,8% dự toán tỉnh. Thu nội địa đạt gần 48 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Điểm nhấn từ bộ máy mới và môi trường đầu tư hấp dẫn

Năm 2025 là năm đầu tiên sau hợp nhất, Phú Thọ triển khai hàng loạt nghị quyết lớn của Trung ương. Những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, phân cấp – phân quyền đã tạo ra một môi trường điều hành linh hoạt, thống nhất, giảm thời gian xử lý TTHC tối thiểu 30% và 100% dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo mô hình không phụ thuộc địa giới hành chính.

Bộ máy sự nghiệp công lập được tinh gọn mạnh, giảm 369 đơn vị; hầu hết các xã, phường vận hành ổn định mô hình mới, bảo đảm thông suốt trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân.

Dịch vụ du lịch mang lại nguồn thu quan trọng cho ngân sách tỉnh trong năm 2025

Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt. Tính đến ngày 20/11/2025, tỉnh đã thu hút được 1,51 tỷ USD FDI, tăng gấp hơn 2 lần so cùng kỳ và vượt 42,6% mục tiêu năm. Vốn DDI đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần so cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 84,5%, đạt 4,3 nghìn doanh nghiệp, vượt xa mục tiêu đề ra; số doanh nghiệp quay lại hoạt động đạt 925, tăng 28%.

Đó là kết quả của một loạt biện pháp kiên quyết tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến trong và ngoài nước, cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh và chất lượng hạ tầng công nghiệp.

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục duy trì sự ổn định và nâng tầm. Giáo dục Phú Thọ xếp thứ 5/34 tỉnh, thành trên cả nước về chất lượng; y tế triển khai hơn 5.300 kỹ thuật mới và mở rộng hồ sơ bệnh án điện tử; hơn 59 nghìn người được giải quyết việc làm, đạt 115,8% kế hoạch; an sinh xã hội được chăm lo kịp thời với hàng nghìn hộ nghèo, người có công được hỗ trợ đúng thời điểm.

Tăng tốc về đích với mục tiêu tăng trưởng hai con số

Những tháng cuối năm, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV đạt trên 11,5% để bảo đảm cả năm đạt mức từ 10,3% trở lên – cao hơn mục tiêu Chính phủ giao. Đây không chỉ là chỉ tiêu hành chính, mà là thước đo quyết tâm của năm đầu tiên sau hợp nhất, mở ra nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Để đạt được mục tiêu ấy, tỉnh đang tập trung cao độ cho hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm. Việc rà soát, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW tiếp tục được đẩy mạnh, đảm bảo sự đồng bộ trong quản trị điều hành của địa phương. Công tác quy hoạch được tăng tốc, đặc biệt là quy hoạch các khu – cụm công nghiệp, các trục phát triển ven sông Lô, sông Hồng, sông Đà.

Giải ngân vốn đầu tư công đang được thúc đẩy mạnh hơn nữa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, tập trung vào các dự án động lực như cao tốc Việt Trì – Hòa Bình, Vành đai 5, mở rộng các tuyến kết nối Tam Nông, các khu công nghiệp và nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở thương mại phải hoàn thành phần nhà ở xã hội 20% trong năm 2025 theo quy định mới. Đây là những dự án có vai trò then chốt trong tạo động lực tăng trưởng và thu hút đầu tư những năm tới.

Cùng với đó là các giải pháp kích cầu tiêu dùng, bình ổn thị trường, tăng sức mua, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Các ngành lao động, giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục triển khai đồng bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phúc lợi xã hội và mức sống người dân.

Năm đầu tiên sau hợp nhất cũng là thời điểm quan trọng để chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Các cơ quan, đơn vị đang chủ động vận hành hệ thống thông tin, ứng dụng công nghệ và bảo đảm an ninh trật tự, tạo nền tảng cho một cuộc bầu cử dân chủ, an toàn và hiệu quả.

Những ngày cuối năm đang đến gần, tinh thần “tăng tốc về đích” lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị, từng công trình, từng dây chuyền sản xuất. Năm đầu tiên của tỉnh hợp nhất khép lại bằng những con số ấn tượng và khí thế mới. Từ nền tảng ấy, Phú Thọ bước vào năm 2026 với niềm tin về một chặng đường phát triển mạnh mẽ, bền vững và đột phá hơn nữa.

Quang Nam