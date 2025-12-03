Phát triển sản phẩm OCOP tạo sinh kế bền vững cho lao động nông thôn

Phú Thọ không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử và tín ngưỡng lâu đời mà còn là nơi hội tụ tinh hoa của các sản vật địa phương, được kết tinh trong những sản phẩm OCOP. Những giá trị ấy đã được định danh thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)...

Toàn tỉnh hiện có hơn 600 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Từ các làng nghề truyền thống đến các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, OCOP đã giúp chuyển đổi tư duy sản xuất, nâng cấp các sản phẩm đặc trưng thành những mặt hàng có giá trị kinh tế vượt trội, tạo sinh kế bền vững cho hơn 5.000 lao động nông thôn.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của chương trình OCOP tại Phú Thọ là công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng chuyển đổi số một cách bài bản, đồng bộ. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các địa phương triển khai hội nghị phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho hơn 3.000 tổ công nghệ số cộng đồng với hàng nghìn thành viên tham gia; xuất bản 58 nghìn tờ rơi, in ấn các ấn phẩm tuyên truyền về OCOP như Sổ tay tư vấn đã cung cấp kiến thức nền tảng cho các chủ thể sản xuất. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ số đã tạo ra một bước đột phá trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, việc sử dụng tem QR code, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử đã giúp mở rộng thị trường, tăng độ nhận diện và tin cậy của khách hàng.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Trà UT, xã Thanh Ba tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Hiện toàn tỉnh có hơn 600 sản phẩm đạt chứng nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có 503 sản phẩm 3 sao, 100 sản phẩm 4 sao và đặc biệt là 6 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Những sản phẩm tiêu biểu gồm: Mì gạo sạch của Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô, Chè Đinh cao cấp của Công ty TNHH Chè Hoài Trung, Chè Búp tím Thanh Ba của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT và “SET QUÀ CON CUI” của Công ty Cổ phần Lita Foods, Măng nứa khô nấu ngay và Măng chua thái sẵn của Công ty Cổ phần Kim Bôi. Những thành tựu này không chỉ minh chứng cho chất lượng sản phẩm mà còn cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hồng Phương - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Trà UT, xã Thanh Ba cho biết: "Ngay từ năm 2023, công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giới thiệu, quảng bá và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, sản phẩm được ngày càng nhiều khách hàng biết đến, sản lượng xuất khẩu bình quân đạt 1.500 - 1.700 tấn thành phẩm/năm; doanh thu bình quân 40 - 50 tỷ đồng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương. Hiện nay, trong các sản phẩm của công ty, có sản phẩm Chè búp tím Thanh Ba được công nhận đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia. Thời gian tới, công ty đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, tiếp tục tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, đồng thời mở rộng quảng bá trên các kênh thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm".

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, Chương trình OCOP đã tạo ra những tác xã hội tích cực, tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động nông thôn với thu nhập trung bình 5-7 triệu đồng/người/tháng; thúc đẩy kinh doanh với 55% chủ thể đã mở rộng quy mô sản xuất, với doanh thu tăng rõ rệt; bình đẳng xã hội với 30% chủ thể là phụ nữ và 14% là người dân tộc thiểu số tham gia chương trình, góp phần tạo cơ hội phát triển bình đẳng hơn cho các nhóm yếu thế....

Đến nay, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh các hoạt động liên kết, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại, tạo bệ phóng vững chắc để các sản phẩm OCOP Đất Tổ vươn xa, mang giá trị văn hóa và kinh tế đặc trưng đến với người tiêu dùng trên khắp cả nước và quốc tế. Theo thống kê, toàn tỉnh có 400 tổ chức kinh tế tham gia vào Chương trình OCOP, gồm 69 doanh nghiệp, 182 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác và 134 cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh; có 256 sản phẩm OCOP đạt chuỗi giá trị, chiếm 42% trên tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh, chiếm 33,7% trên tổng số các tổ chức kinh tế tham gia chương trình. 100% sản phẩm tham gia chuỗi được chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng an toàn, có bao bì, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng tốt yêu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng; giá trị sản phẩm sau khi tham gia chuỗi cao hơn từ 15 - 20% so với sản phẩm chưa tham gia.

Thời gian tới, Phú Thọ đặt mục tiêu trong giai đoạn mới sẽ nâng cấp và công nhận mới 282 sản phẩm OCOP, phát triển thêm 6 - 8 chuỗi giá trị nông sản chủ lực và gắn OCOP với du lịch tại các vùng đồi chè, làng nghề truyền thống; đưa Chương trình OCOP Phú Thọ tiếp tục trở thành phong trào mạnh mẽ, khơi dậy tiềm năng và lợi thế của các địa phương, là hành trình nâng tầm giá trị nông sản, hồi sinh làng nghề và xây dựng thương hiệu địa phương bền vững.

Ngọc Lam