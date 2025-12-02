Đội Quản lý thị trường số 9 tăng cường công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm

Thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề về an toàn thực phẩm của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ, sáng 2/12, Đội Quản lý thị trường số 9 đã triển khai đợt hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công thương trên địa bàn. Nội dung tập trung vào việc kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản hàng hóa.

Đội QLTT số 9 hậu kiểm tại Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ

Trong ngày đầu tiên thực hiện công tác hậu kiểm, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn phát hiện tồn tại như một số sản phẩm bày bán có tem nhãn chưa rõ ràng, cỡ chữ nhỏ, khó quan sát, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc nhận diện hạn sử dụng và thông tin quan trọng liên quan đến sản phẩm.

Bên cạnh đó, tại gian hàng kinh doanh đồ uống có cồn, cơ sở chưa gắn biển thông báo “không bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi”, vi phạm quy định bắt buộc về bảo vệ người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ lạm dụng rượu bia ở lứa tuổi vị thành niên. Những trường hợp vi phạm đã được lực lượng chức năng lập biên bản, nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục và xử lý theo quy định.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra sản phẩm mật ong

Đội Quản lý thị trường số 9 nhấn mạnh, công tác hậu kiểm là khâu quan trọng nhằm phát hiện kịp thời nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ gốc, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ của các cơ sở kinh doanh. Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hạn sử dụng minh bạch, tránh mua hàng trôi nổi giá rẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 9 sẽ tiếp tục duy trì các đợt hậu kiểm theo chuyên đề, kết hợp kiểm tra liên ngành, chú trọng các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp cuối năm như bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm chế biến, nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Kim Liên