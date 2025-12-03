Xuất hiện tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực đầu cầu Vĩnh Phú

{title}
Nhiều tháng nay, khu vực đầu cầu Vĩnh Phú (xã Sông Lô) thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong khung giờ cao điểm 17h–19h. Lưu lượng phương tiện lớn, cùng với việc xe tải, xe container phải mở rộng cua tại lối rẽ vào tỉnh lộ 306, khiến giao thông liên tục bị ứ đọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Tại lối rẽ vào đường tỉnh 306, những chiếc xe trọng tải lớn phải mở rộng cua chiếm hết phần đường ngược chiều gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông
Hai chiếc xe container di chuyển chậm để tránh va chạm tại nút giao cắt đường tỉnh 306 bắt đầu gây nên tình trạng ùn tắc
Người dân phải dừng lại nhường đường chờ xe tải di chuyển để đảm bảo an toàn
Vào giờ cao điểm từ 17h đến 19h hàng ngày, các phương tiện di chuyển qua cầu Vĩnh Phú với mật độ lớn nên tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, gây nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường
Tại lối rẽ vào đường tỉnh lộ 306, người điều khiển phương tiện phải nhích từng chút một khiến tình trạng ùn ứ càng thêm nghiêm trọng
Chiếc xe này đã đi hẳn sang phần đường ngược chiều
Người dân ở đây cho biết tình trạng này đã diễn ra từ lâu, tuyến đường vốn nhỏ nay lại có nhiều xe lớn lưu thông nên rất dễ xảy ra tắc đường và nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
Người dân bày tỏ sự lo lắng và bất an khi vào giờ tan học, các xe tải lớn lưu thông rất nhiều
Xe có trọng tải lớn thường xuyên di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 306, đoạn qua trường tiểu học Đức Bác
Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Sông Lô – cho biết tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên tuyến đường đê từ cầu Vĩnh Phú đến đường tỉnh 306 đã và đang gây bức xúc trong nhân dân. Hiện UBND tỉnh Phú Thọ đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 306, nhằm giảm tải lưu lượng phương tiện và khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài tại khu vực này.
Trước mắt, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an và dân phòng tổ chức hướng dẫn giao thông, bố trí lực lượng trực tại các điểm thường xảy ra ách tắc. Xã cũng đề nghị các nhà trường tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định về dừng, đỗ xe và bảo đảm an toàn giao thông khi đưa đón học sinh.
Trường Quân
