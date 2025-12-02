Thời tiết ngày 2/12: Bắc Bộ chuyển rét, Trung Trung Bộ tiếp tục mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/12, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đến sáng 3/12, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một phần Trung Trung Bộ.

Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ ban đêm tại nhiều khu vực dự kiến giảm sâu, không khí lạnh tăng cường kết hợp địa hình có thể gây tình trạng sương mù nhẹ buổi sáng.

Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ chuyển rét.

Sáng sớm 2/12, dải mây ẩm gây mưa đã khiến khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk xuất hiện mưa, mưa rào rải rác. Trong 24 giờ tới, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40–100 mm, có nơi trên 150 mm.

Đợt mưa diện rộng tại Trung Trung Bộ nhiều khả năng kéo dài đến ngày 5/12, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp.

Trên biển, hồi 1 giờ ngày 2/12, tâm áp thấp nhiệt đới, tàn dư của bão số 15 đang ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc và 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam.

Dự báo đến 1 giờ ngày 3/12, tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp khi tiến vào vùng biển từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa, gió giảm xuống dưới cấp 6. Hướng di chuyển chủ yếu Nam Tây Nam với tốc độ 5–10 km/giờ.

Hiện tại trạm Lý Sơn đã ghi nhận gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong ngày và đêm 2/12, vùng biển phía Tây Bắc giữa Biển Đông và ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk duy trì gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2–4m, biển động.

Ngoài ra, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác; trong dông dễ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động tránh xa vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực phía Đông Hoàng Liên Sơn có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực TP Huế đêm có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

