Một chương trình ý nghĩa

Trong dòng chảy tri ân các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, chương trình hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà miễn phí bằng đường sắt đang lan tỏa sâu rộng, mang đậm giá trị nhân văn. Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai chương trình, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ Bùi Quang Căn ở xã Phùng Nguyên được an táng tại nghĩa trang quê nhà, đáp ứng niềm mong mỏi của người thân, gia đình.

Đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi hài cốt liệt sĩ Bùi Quang Căn được Đảng ủy, UBND xã Phùng Nguyên cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng tại nghĩa trang quê nhà sau hơn 56 năm anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Hài cốt liệt sĩ Bùi Quang Căn được đưa từ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị trở về an táng tại nghĩa trang quê nhà bằng tuyến đường sắt Bắc - Nam. Chuyến tàu đặc biệt ấy không chỉ chở về một phần thiêng liêng của đất nước, mà còn mang theo niềm mong mỏi bao năm của gia đình, dòng họ - được đón người con anh dũng trở về với đất Mẹ quê hương.

Liệt sĩ Bùi Quang Căn sinh năm 1944 trong gia đình có 6 anh chị em ở xã Sơn Dương cũ (nay là xã Phùng Nguyên), trong đó có 4 anh em trai đều tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1966, ông xung phong lên đường nhập ngũ và được biên chế thuộc Tiểu đoàn 9 KN, cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ Chiến sĩ. Chiến tranh ác liệt, ông cùng đồng đội chiến đấu kiên cường làm nên chiến thắng Tết Mậu Thân 1968 lịch sử và anh dũng hy sinh tại Mặt trận phía Nam (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai) vào ngày 7/3/1968. Sau khi hy sinh, liệt sĩ đã được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ghi nhận công lao đóng góp cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, liệt sĩ Bùi Quang Căn đã được Nhà nước, quân đội tặng thưởng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Phạm Quyết Chiến - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh cho biết: Nhằm đáp ứng niềm mong mỏi của gia đình liệt sĩ Bùi Quang Căn đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, Hội HTGĐLS tỉnh đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực tư vấn, hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương bằng đường sắt miễn phí. Đây là trường hợp hài cốt liệt sĩ đầu tiên của tỉnh được hỗ trợ di chuyển về quê nhà theo chủ trương của Hội HTGĐLS Việt Nam. Công tác di chuyển hài cốt liệt sĩ là việc làm hệ trọng, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên, từ xác minh danh tính, hoàn thiện hồ sơ, đến vận chuyển và tổ chức lễ truy điệu, an táng. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực triển khai hoàn tất thủ tục khẩn trương, chu đáo nhất, nhằm đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ để các anh được trở về trong vòng tay quê hương.

Việc vận chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa thay vì ô tô là cách tốt nhất để đảm bảo hành trình dài đưa hài cốt liệt sĩ được an toàn, chu đáo, đồng thời giảm gánh nặng cho thân nhân liệt sĩ. Chương trình này đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận từ các gia đình liệt sĩ và cộng đồng, thể hiện tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa” và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Theo thông tin từ Hội HTGĐLS Việt Nam, từ năm 2024 đến giữa tháng 11/2025, chương trình đã hỗ trợ vận chuyển gần 70 hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam đến các tỉnh miền Trung và miền Bắc, hàng trăm thân nhân liệt sĩ được miễn phí vé tàu, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Việc di chuyển hài cốt liệt sĩ được thực hiện chu đáo, bảo đảm an toàn.

Để triển khai chương trình, Hội HTGĐLS Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và các doanh nghiệp đường sắt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, giúp việc thực hiện được thuận lợi, đạt kết quả tốt. Văn phòng Hội tại miền Nam cũng thành lập đội vận chuyển hài cốt liệt sĩ để hỗ trợ thân nhân liệt sĩ làm thủ tục, cất bốc hài cốt và di chuyển từ nghĩa trang đến nhà ga. Việc lựa chọn đường sắt để vận chuyển hài cốt liệt sĩ không chỉ đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí, mà còn thể hiện sự chu đáo, trang nghiêm trong quá trình đưa các anh về với đất Mẹ quê nhà.

Đại tá Phạm Quyết Chiến - Chủ tịch Hội HTGĐLS tỉnh cho biết thêm: Chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với Hội HTGĐLS tỉnh Đồng Nai hoàn tất thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tiến Mận ở xã Yên Dưỡng, nay là xã Đồng Lương đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai về an táng tại nghĩa trang quê nhà bằng đường sắt miễn phí. Không chỉ có ý nghĩa vật chất, thông qua chương trình còn là sợi dây gắn kết các thế hệ, từ những người từng đi qua chiến tranh đến lớp trẻ hôm nay.

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội, những chuyến tàu tri ân vẫn tiếp tục lăn bánh, chở những người con anh hùng trở về với đất Mẹ như ngày họ ra đi. Mỗi nén nhang được thắp lên trên mộ phần các anh là lời hứa của thế hệ hôm nay rằng Tổ quốc và Nhân dân sẽ mãi không quên công lao của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

