Xã Hiền Quan lo nhà mới cho hộ nghèo

Ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, xã Hiền Quan tập trung ổn định tổ chức, bộ máy để vận hành trên tinh thần “ hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”...Cùng với giải quyết tốt các nhiệm vụ mới, công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân được xã đặc biệt quan tâm, trong đó có chương trình xóa nhà tạm cho các hộ nghèo để sớm ổn định cuộc sống, đồng thời thể hiện sự vào cuộc khẩn trương của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Để cụ thể hóa hoạt động trên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Chí Thắng trực tiếp kiểm tra, khảo sát hỗ trợ xây dựng nhà cho ông Lương Hữu Hoan ở khu 17, xã Bắc Sơn (cũ). Thuộc hộ nghèo, ông Hoan còn tuổi cao, sức yếu, nhà thì xuống cấp, dột nát không đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Nắm được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Bí thư Đảng ủy xã cùng các ban, ngành xuống thực địa, đồng chí Bí thư chỉ đạo “nóng”: MTTQ xã là cơ quan chủ trì, khẩn trương phối hợp với khu dân cư và các tổ chức đoàn thể, vận động, huy động mọi nguồn lực, trong đó có xã hội hóa để sớm hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình ông Hoan.

Cụ thể hơn, Bí thư đảng ủy xã yêu cầu khu dân cư thành lập Ban quản lý xây dựng nhà cho ông Hoan và phối hợp thật chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức thi công sớm đảm bảo chất lượng, tiến độ, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo xã Hiền Quan, ngày 27/11 vừa qua, Ban quản lý đã huy động nhân lực tổ chức tháo dỡ nhà tạm của ông Hoan để tiến hành xây nhà mới trên nền đất cũ. Trong ngày này, đông đảo hội viên CCB, đoàn Thanh niên, hội Nông dân... cùng Nhân dân đã dọn sạch mặt bằng, tạo thuận lợi nhất cho lễ động thổ.

Ông Hoan rưng rưng: Nhiều năm ở trong ngôi nhà tạm này gia đình tôi lo lắm. Sức cùng, lực kiệt, kinh tế khó khăn triền miên, nếu không có các bác ở xã và bà con giúp một tay thì không biết khi nào gia đình tôi mới mong có ngôi nhà mới che mưa nắng...”

Các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân xã Hiền Quan cùng tham gia tháo dỡ nhà tạm, xây nhà mới cho hộ ông Lương Hữu Hoan, khu 17 xã Bắc Sơn (cũ)

Không chỉ bằng nội lực, với cách làm sáng tạo trong chương trình hỗ trợ hộ khó khăn xóa nhà tạm, xã Hiền Quan đã kết nối với một số đơn vị như Báo Quân đội nhân dân; Quân chủng Phòng không, không quân...vận động được hàng trăm triệu đồng thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Trong buổi tiếp nhận 60 triệu đồng của Quân chủng Phòng không, không quân hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thành, khu 10 xóa nhà tạm, đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Sự hỗ trợ quý báu này không chỉ giúp các hộ dân có được ngôi nhà khang trang, kiên cố mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây cũng là những việc làm có ý nghĩa, nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị quân đội với Nhân dân...”

Từ sự kêu gọi của cấp ủy, chính quyền xã trong chương trình hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, Báo Quân đội Nhân dân đã trao tiền hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Láng, khu 4 là Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Những ngôi nhà mới đang thành hình. Niềm vui được đón Tết ấm áp đang dần hiện hữu trong từng ngôi nhà. Tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” lan tỏa từ cấp ủy, chính quyền đến mỗi người dân ở Hiền Quan góp phần giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

Khi dân tin, dân thuận thì mọi việc của cấp ủy, chính quyền vì thế càng có thêm thuận lợi. Và lo chỗ ở cho dân là việc mà xã đang tập trung làm thật tốt để khẳng định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền khi vận hành mô hình mới.

Quốc Hội