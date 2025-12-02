{title}
Sáng 2/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Dự hội nghị có các đại biểu là báo cáo viên pháp luật, tập huấn viên cấp tỉnh; công chức phụ trách công tác pháp chế các sở, ngành của tỉnh; công chức làm công tác tư pháp các xã, phường...
Lãnh đạo Sở Tư phát phát biểu khai mạc hội nghị phổ biến pháp luật.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên phổ biến những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 với các nội dung cơ bản như: Phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa chính quyền địa phương các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp; mô hình tổ chức chính quyền địa phương, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, UBND các cấp; tổ chức đơn vị hành chính, thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính...
Về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, các đại biểu cũng được lĩnh hội những điểm mới trong công tác bầu cử được quy định trong Luật.
Báo cáo viên trình bày các nội dung trọng tâm của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Đây là các văn bản có ý nghĩa nền tảng trong tổ chức bộ máy Nhà nước và thực thi quyền lực của Nhân dân. Trong đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 thể chế hóa mạnh mẽ quan điểm của Đảng về phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phát huy tính tự chủ - tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương theo phương châm “cấp nào giải quyết hiệu quả hơn thì giao thẩm quyền cho cấp đó”.
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân bổ sung nhiều cơ chế mới bảo đảm lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thực sự xứng đáng, có phẩm chất - năng lực - uy tín, thế hiện đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời đặt ra các chuẩn mực pháp lý chặt chẽ hơn về quy trình hiệp thương, vận động bầu cử, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện trong bầu cử... Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để giải đáp thắc mắc, làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
Lệ Oanh
