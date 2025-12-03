Xây dựng hạ tầng khung – thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển phát triển

Chiều 3/12, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Dự hội nghị còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nêu ý kiến vào một số nội dung quan trọng tại Hội nghị

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề xuất điều chỉnh một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với đề xuất của Đảng ủy HĐND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; đồng thời tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, ước cả năm tăng 10,52% so với năm 2024, đạt được mục tiêu tỉnh đề ra và cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, cao nhất trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc và đứng thứ 4 cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 409,6 nghìn tỷ đồng, tăng 53,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Giá trị GRDP đầu người đạt 110,7 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2024. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng ước chiếm 54,6%; khu vực dịch vụ ước chiếm khoảng 32,5% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước chiếm khoảng 12,9%.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy thay mặt Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung về tài chính, ngân sách

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Huy Nhuận báo cáo các nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và Môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xem các vấn đề về tài chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026; Kế hoạch tài chính – Ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026-2030. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2026. Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 tỉnh Phú Thọ. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Quyết định danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước khi hợp nhất. Chủ trương phê duyệt đề án nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tổng thể chức năng, nhiệm vụ hồ chứa nước Đại Lải phục vụ đa mục tiêu. Khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng đối với 2 khu vực có khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Phát triển Thanh niên giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục năm 2025-2026. Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2025, nhiệm vụ năm 2026. Dự thảo quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy định nội dung và mức hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại. Dự thảo quy định về giải pháp xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu về Dự thảo quy định giải pháp xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thống nhất với các nội dung Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo. Đồng thời chỉ rõ: Đối với tổng thu ngân sách năm 2026 phải cao hơn năm 2025 vì sau hợp nhất không gian phát triển của tỉnh rộng lớn hơn; tiềm năng thu hút đầu tư cao hơn, tỉnh có nhiều cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu về vấn đề phát triển Đảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu về vấn đề quản lý đất đai tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Trong phát triển kinh tế - xã hội, phải xác định rõ điểm nghẽn, từ đó có biện pháp tháo gỡ cụ thể. Để phát triển lâu dài, bền vững, Phú Thọ xác định xây dựng cho được hạ tầng khung, bởi chỉ có vậy mới kết nối được các khu công nghiệp, các tuyến giao thông cao tốc, đô thị, các khu du lịch lớn, kết nối liên vùng thu hút các nhà đầu tư. Vì thế, trong những năm tới, phải tập trung nguồn lực cho hạ tầng khung để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến giáo dục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng ý với các tiêu chí phân bổ vốn cho giáo dục, y tế, đồng thời phải đảm bảo các chính sách hỗ trợ thêm cho những vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tại, nguồn vốn sẽ được ưu tiên cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, bao gồm các nút giao thông, các dự án lớn kết nối liên vùng để triển khai thu hút các dự án đầu tư. Vì thế trước mắt, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung khắc phục khó khăn, ưu tiên nguồn lực chính cho công tác xây dựng hạ tầng khung. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phải tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động mỏ phục vụ cho các dự án đầu tư công.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với việc quản lý đất đai, môi trường, dự án và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phan Cường