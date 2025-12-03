Cháy lớn tại Công ty chế biến gỗ trên địa bàn xã Xuân Lũng.

{title}
Vào khoảng 13 giờ 30 phút, tại Công ty TNHH Hải Hoài, khu 16 xã Xuân Lũng, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại khu vực sản xuất gỗ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, ngăn cháy lan trong nhà xưởng và sang các khu vực lân cận. Lực lượng chức năng đã huy động 15 xe chữa cháy cùng 150 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đội PCCC khu vực, các KCN, doanh nghiệp lân cận và dân quân tự vệ để chữa cháy và di dời tài sản; lực lượng y tế cũng túc trực sơ cứu tại chỗ. Đám cháy khiến nhiều sản phẩm gỗ bóc, gỗ ép bị thiêu rụi, tuy nhiên không có thiệt hại về người.
Nhờ triển khai biện pháp kịp thời, lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn khoảng 4.000 m2 nhà xưởng, không để sập đổ, giảm thiểu thiệt hại. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ nguyên nhân. Lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở chế biến gỗ thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt; trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và huấn luyện kỹ năng PCCC để chủ động phòng ngừa cháy nổ.
Duy Thành - Tạ Thanh
