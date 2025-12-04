Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Ngày 4/12, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Sở Tài chính trình bày các dự thảo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2026-2030 tỉnh Phú Thọ; Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2026-2030; Phân cấp thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh; Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2026-2028 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026-2030; dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2026; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2026; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2026; Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quy định mức thu, chế độ miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Sở Tài chinh trình bày nội dung các dự thảo nghị quyết.

Đại diện Sở Công Thương trình bày dự thảo Nghị quyết: Quy định nội dung và mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung và mức hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Phú Thọ.

Góp ý vào các dự thảo, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản làm rõ một số nội dung: Bổ sung các số liệu làm rõ hơn kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 trên các lĩnh vực; xem xét tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu định mức chi cho quản lý hành chính ở cấp xã; làm rõ căn cứ về quy định mức hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại...

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ. Liên quan đến phân bổ vốn đầu tư, ngành Tài chính cần nghiên cứu tham mưu để phân bố nguồn vốn đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định, ưu tiên vốn cho các dự án trả nợ vốn vay, dự án trọng điểm, dự án hoàn thành, chuyển tiếp... Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng khung để tạo động lực phát triển KT-XH chung của toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị đầu tư phải kỹ lưỡng, tránh điều chỉnh nhiều lần.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị các đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thảo luận và đóng góp của các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách; khẩn trương rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung để trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Nguyễn Huế