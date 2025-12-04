{title}
Chiều 4/12, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua.
Xã Lương Sơn ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên 300 triệu đồng
Xã Thổ Tang ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên 100 triệu đồng
Câu lạc bộ nữ doanh nhân Thanh Sơn ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên 50 triệu đồng
Tại buổi tiếp nhận, xã Lương Sơn đã ủng hộ 300 triệu đồng, xã Thổ Tang ủng hộ 100 triệu đồng, Câu lạc bộ nữ doanh nhân Thanh Sơn ủng hộ 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí này sẽ được Uỷ ban MTTQ tỉnh chuyển tới đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên giúp khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống và sản xuất.
Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng giúp đồng bào vùng thiên tai vượt qua khó khăn.
Đăng Khoa
