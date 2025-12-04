Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 đạt kết quả cao

Chiều 4/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm vụ năm 2026; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028 và kế hoạch tài chính giai đoạn 2026-2030; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành hội nghị

Theo báo cáo, năm 2025 kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước, ước cả năm tăng 10,52% so với năm 2024, đạt được mục tiêu tỉnh đề ra và cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, cao nhất trong các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, nằm trong tốp đầu cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước đạt 409,6 nghìn tỷ đồng, tăng 53,2 nghìn tỷ đồng so với năm 2024. Giá trị GRDP đầu người đạt 110,7 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2024. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng ước chiếm 54,6%; khu vực dịch vụ ước chiếm khoảng 32,5% và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước chiếm khoảng 12,9%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn báo cáo các nội dung của UBND tỉnh tại hội nghị

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại của tỉnh năm 2025 với kết quả cao nhất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm điểm, xếp loại cuối năm, lãnh đạo các cơ quan thực hiện các nội dung cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường phát triển kinh kinh tế - xã hội, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại phức tạp, đặc biệt là dịp bầu cử Quốc hội khóa 16, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch ra quân đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và Tết Nguyên đán năm 2026. Chuẩn bị các đề án, cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất; chỉ đạo rà soát các kịch bản tăng trưởng năm 2026 phù hợp với quy mô, vị thế tinh Phú Thọ; đồng thời rà soát dự kiến các nguồn thu cho năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung để có thể khởi công và thi công các dự án đầu tư công, sớm đưa các công trình đi vào sử dụng với mục tiêu cao nhất là phục vụ Nhân dân và thu hút đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị tháng cuối năm 2025, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Trước đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình công tác cán bộ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trình bày tờ trình về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu nhân sự để thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu kiện toàn đối với các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiêm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng

Tiếp đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu kiện toàn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thị Thu Hằng.

Phan Cường