Phiên họp chuyên đề lần thứ 8 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề lần thứ 8 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát và kiến nghị xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh (trước sáp nhập) ban hành còn hiệu lực. Theo đó, trong tháng 11 và 12, các sở, ngành đăng ký, bổ sung đăng ký, điều chỉnh xử lý 107 văn bản. Đối với các văn bản đăng ký thực hiện trong tháng 11, đến nay đã hoàn thành 55 văn bản theo hình thức ban hành hoặc đã thông qua tại các hội nghị UBND tỉnh. Khối lượng văn bản rà soát, thực hiện trong tháng 12 đã hoàn thành 11 văn bản, 6 văn bản đủ điều kiện thông qua tại phiên họp này; một số văn bản xin rút khỏi chương trình ban hành văn bản QPPL. Trong tháng 12, các sở, ngành, đơn vị phải hoàn thành 33 văn bản.

Tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh tán thành, thông qua 1 dự thảo nghị quyết đủ điều kiện trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm và 5 dự thảo Quyết định đủ điều kiện trình UBND tỉnh ký ban hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành tập trung cao độ cho các công việc theo kế hoạch của tháng 12, trong đó người đứng đầu các sở, ngành phải trực tiếp chỉ đạo, tham gia xây dựng các dự thảo nghị quyết, quyết định. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng lưu ý, cần ưu tiên tập trung xây dựng các dự thảo nghị quyết để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại phiên họp.

Đối với các dự thảo nghị quyết, quyết định thông qua tại phiên họp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết hoàn thiện nội dung đảm bảo yêu cầu của văn bản pháp quy; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết, quyết định để trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy trình.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng báo cáo tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện rà soát, xử lý các văn bản QPPL; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình soạn thảo, góp ý dự thảo văn bản QPPL; thẩm định đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh xem xét...

Lệ Oanh