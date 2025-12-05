Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nắm bắt, tháo gỡ khó khăn về lao động cho doanh nghiệp

Sáng 5/12, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Công ty TNHH World Elite Electronics Việt Nam, Khu công nghiệp Bình Xuyên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lao động và các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Công ty TNHH World Elite Electronics Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 5/12/2024 và đi vào hoạt động từ tháng 5/2025, chuyên sản xuất mạch điện tử cho tai nghe và micro, với công suất khoảng 8 triệu sản phẩm tai nghe/năm và 100.000 sản phẩm micro/năm. Hiện 100% sản phẩm được xuất cho các hãng sản xuất, lắp ráp điện tử lớn như: Sony, Harman, Vizio, Amazon, LG, TCL. Tôz, Panasonic, Samsung... Tuy nhiên, sau 6 tháng đi vào hoạt động, công ty mới tuyển dụng được 170 lao động. Hiện, công ty cần tuyển dụng thêm hơn 400 công nhân.

Để hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, Công ty TNHH World Elite Electronics Việt Nam đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, nhất là lao động có tay nghề kỹ thuật, cán bộ quản lý kỹ thuật. Đồng thời, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục cấp visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tham quan khu vực sản xuất của Công ty TNHH World Elite Electronics Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở Nội vụ, Ngoại vụ đã giải đáp một số đề xuất của doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị công ty hằng tháng gửi báo cáo, nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Thực hiện đúng quy trình tuyển dụng, xin cấp phép visa cho lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với người lao động; quan tâm hơn nữa tới chế độ tiền lương, thưởng nhằm giữ chân người lao động.

Đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong triển khai xây dựng nhà máy tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết, tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp của Trung Quốc.

Đồng chí đề nghị Công ty TNHH World Elite Electronics Việt Nam thực hiện nghiêm các quy định pháp luật của Việt Nam; chủ động kết nối với 3 Trung tâm Dịch vụ việc làm của Sở Nội vụ và các đơn vị cung ứng lao động để tuyển đủ nhu cầu lao động, bảo đảm sản xuất, đơn hàng cho các đối tác. Tiếp tục quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho người lao động, nhất là chế độ lương, thưởng. Riêng việc cấp visa cho lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư là người nước ngoài của công ty, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty sớm hoàn thiện thủ tục lưu trú, tạm trú và thực hiện nghiêm Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trần Tỉnh