Chuẩn bị chu đáo lễ khởi công, khánh thành các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh

Sáng 5/12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Sở Xây dựng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với cả nước, ngày 19/12/2025, tỉnh Phú Thọ tổ chức khởi công 2 công trình gồm: Dự án xây dựng các nút giao IC2, IC5 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại phường Phúc Yên và xã Tam Dương; công trình Căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị - Lynn Times Residences thuộc dự án Trung tâm hội nghị quốc tế khách sạn, biệt thự du lịch nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy tại xã Thanh Thuỷ. Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức khởi công công trình Ga Phú Thọ thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại phường Phong Châu; khánh thành Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tại phường Hoà Bình.

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành kịp thời triển khai các nhiệm vụ, công tác liên quan, bảo đảm đưa công trình, dự án được khởi công đúng thời điểm quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tiến độ chuẩn bị khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là những công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chào mừng Đại hội XIV của Đảng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tỉnh Phú Thọ sẽ quyết tâm cao, nỗ lực lớn để khởi công, khánh thành theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Ban Quản lý dự án điện lực báo cáo kịch bản Lễ Khánh thành Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tại phường Hoà Bình.

Để lễ khởi công, khánh thành diễn ra chu đáo, trang trọng, thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu thi công rà soát kỹ, đẩy nhanh các bước chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện khởi công, khánh thành, quyết tâm hoàn thành các trình tự thủ tục, hạng mục công việc liên quan đến công trình, dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng và các sở, ngành, báo cáo Bộ Xây dựng chọn Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tại phường Hoà Bình là điểm cầu trực tiếp, kết nối với 34 điểm cầu Trung ương; yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như khánh tiết, hậu cần, đường truyền... để buổi tường thuật trực tiếp và trực tuyến cùng các điểm cầu của Trung ương đảm bảo trang trọng, ý nghĩa.

Đinh Vũ