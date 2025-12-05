Hội thảo khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Sáng 5/12, tại Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp vùng miền núi phía Bắc và định hướng hoạt động trong kỷ nguyên mới”. Các đồng chí: Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc hội thảo.

Tham dự hội thảo có 250 đại biểu là lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị thành viên, Hội Làm vườn Việt Nam; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; đại diện các trường đại học, học viện, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp khoa học công nghệ, hợp tác xã và một số tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Trong 20 năm qua, hoạt động nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp đã được triển khai mạnh mẽ tại khu vực, góp phần quan trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên. Tuy nhiên, vùng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới. Do vậy, hội thảo nhằm đánh giá toàn diện, khách quan hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua tại vùng; nhận diện những tồn tại, hạn chế, bất cập và “điểm nghẽn”. Từ đó, đề xuất những định hướng, giải pháp tháo gỡ, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ thông tin khái quát về tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, đặc biệt là tình hình kinh tế - xã hội và những kết quả trong sản xuất nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung. Hiện nay, tỉnh đang tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững; tăng cường liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp - nhà khoa học - Nhà nước; đẩy mạnh áp dụng quy trình sản xuất tốt, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý nhằm nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh xác định quan điểm, mục tiêu “Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển xanh, bền vững, toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường...”. Để thực hiện được mục tiêu này, Phú Thọ rất cần sự đồng hành chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh bạn; đặc biệt là sự hỗ trợ, tư vấn khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó, góp phần giúp ngành Nông nghiệp của tỉnh nói riêng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc nói chung bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực trồng trọt vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Thảo luận, đề xuất những định hướng lớn mang tính đột phá trong hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt của vùng.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất nông nghiệp, trồng trọt của vùng còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, trong thời gian tới cần phải có những giải pháp cụ thể, hiệu quả và phù hợp như: Quan tâm bảo vệ, nâng cao sức khỏe đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe đất; đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất khu vực cận đô thị; tăng cường quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc trong phát triển các loại cây ăn quả đặc sản, hình thành chuỗi giá trị nông sản miền núi hiện đại, minh bạch và bền vững...

Hội thảo góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn; tăng cường kết nối, hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ, doanh nghiệp, địa phương và liên kết vùng. Đồng thời, tạo cơ sở để đề xuất chương trình khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững vùng Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2026 - 2030.

Phan Cường