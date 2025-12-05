Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo phương án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải

Sáng 5/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo Phương án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 30.721km đường bộ, gồm 2 tuyến cao tốc, 16 tuyến quốc lộ, 111 tuyến tỉnh lộ, 6 tuyến đường CT.229 và hệ thống đường đô thị, đường xã, đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, tỉnh có hơn 678km đường thủy nội địa; 1 tuyến đường sắt cấp quốc gia dài gần 113km với 13 nhà ga.

Phương án quy hoạch phát triển giao thông, đối với lĩnh vực đường bộ tỉnh ưu tiên tập trung nguồn lực để đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm có tính chất kết nối liên vùng, liên tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó nổi bật là dự án giao thông liên vùng kết nối phường Việt Trì với phường Hòa Bình; dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu; đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình; Dự án đường Vành đai 5 Thủ đô (đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5)... Nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ quan trọng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và năng lực thông hành, gồm: QL2, QL6, QL32 và đường Hồ Chí Minh...

Đối với lĩnh vực đường sắt: Đề xuất cải tạo, nâng cấp tuyến Hà Nội – Lào Cai và điều chỉnh, bổ sung chức năng là đường sắt đô thị đoạn qua khu vực Vĩnh Phúc đến thị xã Phú Thọ (cũ); bố trí mới tuyến đường sắt đô thị từ khu vực ga Phú Thọ (trên tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng), đi theo đường Hồ Chí Minh đến tuyến cao tốc Việt Trì – Hòa Bình về thành phố Hòa Bình cũ... Ưu tiên tập trung triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Đối với lĩnh vực đường thủy, phát triển hệ thống cảng thủy nội địa; xây dựng một số cảng, bến thủy nội địa quan trọng và xây dựng hạ tầng kết nối giao thông đường thủy với giao thông đường bộ, đường sắt. Nghiên cứu nạo vét, khơi thông và hoàn chỉnh hạ tầng, tín hiệu để đưa vào cấp kỹ thuật nhằm tạo một số luồng tuyến vận tải mới trên sông Chảy, sông Bứa, sông Bôi, các tuyến ngập sông Đà...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cơ bản đồng tình và đánh giá cao nỗ lực của Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng phương án Quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, nhằm phục vụ công tác tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Đây cũng chính là cơ sở để đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông hợp lý và thống nhất trong toàn tỉnh, có quy mô phù hợp với từng địa phương, từng vùng, hình thành những trục giao thông kết nối các cụm, khu vực phát triển kinh tế, tạo điều kiện khai thác tiềm năng hiện có và phát triển năng lực của ngành giao thông vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm ưu tiên đầu tư các tuyến cao tốc, quy hoạch phát triển đấu nối cao tốc với các khu công nghiệp, các đô thị, trung tâm logistic... Cùng với quy hoạch phát triển giao thông đường bộ mang tính giải pháp đột phá, với không gian mới sau hợp nhất 3 tỉnh, quy mô dân số hiện nay và đặc biệt là vị trí liền kề thủ đô Hà Nội... Sở Xây dựng cùng các sở, ngành cần đặc biệt quan tâm, nghiên cứu phương án quy hoạch, đầu tư các tuyến đường sắt đô thị kết nối thủ đô Hà Nội với các đô thị của tỉnh và giữa các đô thị của tỉnh với nhau...; bổ sung quy hoạch hạ tầng ngầm, không gian giao thông ngầm gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD)... Cùng với đầu tư phát triển hạ tầng đường thủy phù hợp với Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cần rà soát, nghiên cứu, bổ sung, nâng cấp, phát triển hệ thống cảng thủy nội địa nhằm nâng cao năng lực, chia sẻ thị phần vận tải và giảm tải cho vận tải đường bộ, giảm chi phí vận tải, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính (cơ quan chủ trì lập Quy hoạch tỉnh) phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan để rà soát, tích hợp đồng bộ nội dung Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghiên cứu bổ sung, cập nhật các định hướng phát triển giao thông sau hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ - Hòa Bình – Vĩnh Phúc, đảm bảo tính liên thông, kế thừa và không chồng chéo giữa các quy hoạch trước đây; hình thành mạng lưới giao thông liên vùng – liên tỉnh – nội vùng đồng bộ, hiện đại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đồng ý chủ trương ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 cho các dự án giao thông trọng điểm có tính chất lan tỏa, kết nối vùng và tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, tính toán phương thức đầu tư và có kế hoạch kêu gọi hợp tác công tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nhất là các tuyến có khả năng hoàn vốn trực tiếp (cao tốc, đường tránh đô thị, cầu vượt sông); dự án khai thác dịch vụ phụ trợ (bến xe, trạm dừng nghỉ, logistics, cảng hàng hóa...).

