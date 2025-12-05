Chỉ số hài lòng của người bệnh đạt hơn 97%

Với phương châm “sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế”, hệ thống y tế công lập trên địa bàn tỉnh gồm 6 bệnh viện đa khoa, 10 bệnh viện chuyên khoa, 31 trung tâm y tế khu vực đã thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật cuyên sâu; đồng thời đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ... nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thăm khám cho bệnh nhân

Theo báo cáo của Sở Y tế, năm 2025, 100% cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh. Kết quả khảo sát cho thấy các chỉ số hài lòng đều ở mức cao. Trong đó, chỉ số hài lòng chung của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh đạt 97,1%; chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh nội trú đạt 97,3%; chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú đạt 96,9%; chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ tiêm chủng mở rộng đạt 95.9%.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của các cơ sở khám chữa bệnh trong việc thực hiện khảo sát định kỳ, xác định những điểm chưa hài lòng, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn.

Hồng Nhung