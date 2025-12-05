Long Cốc tinh gọn hệ thống y tế cơ sở

Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xã Long Cốc đã xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập 3 Trạm y tế: Long Cốc, Tam Thanh và Vinh Tiền thành Trạm y tế (TYT) xã Long Cốc. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện đại hóa y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) của Nhân dân.

Trước khi sáp nhập, TYT Long Cốc là một trong những điểm sáng về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn xã. Trạm có 5 cán bộ y tế, trong đó có 1 bác sĩ đa khoa, 1 y sĩ sản nhi, 1 y sĩ đông y, 1 nữ hộ sinh và 1 dược sĩ. Việc duy trì đội ngũ có trình độ tương đối đồng đều đã giúp trạm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: KCB thông thường, theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế dự phòng. TYT Long Cốc được đánh giá là đơn vị có khả năng tiếp cận, bao phủ dịch vụ y tế tương đối toàn diện cho người dân các khu dân cư lân cận. Với diện tích khuôn viên 1.475 m2 - rộng nhất so với 2 trạm còn lại, cơ sở vật chất được đầu tư, trang bị đầy đủ, có phòng lưu bệnh, tủ lạnh bảo quản vaccine, hệ thống dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản..., trạm là địa chỉ tin cậy của người dân khi cần chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Với các điều kiện về con người, cơ sở vật chất và địa điểm thuận tiện nằm ở trung tâm xã, nên TYT Long Cốc được lựa chọn là TYT xã; TYT Tam Thanh và TYT Vinh Tiền là điểm trạm thuộc TYT xã Long Cốc.

Chăm sóc sức khoẻ cho trẻ sơ sinh tại điểm trạm Tam Thanh, xã Long Cốc.

Sau khi 3 xã: Long Cốc, Tam Thanh và Vinh Tiền được hợp nhất thành xã Long Cốc, địa bàn mới có diện tích rộng hơn 67 km2, dân số 8.688 người với 20 khu dân cư và 10 dân tộc cùng sinh sống. Việc tồn tại 3 TYT riêng lẻ không còn phù hợp trước các yêu cầu: Giảm đầu mối quản lý; tập trung nguồn lực; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; khắc phục tình trạng chênh lệch chất lượng giữa các khu vực. Bên cạnh những điểm mạnh, mô hình cũ cũng bộc lộ một số bất cập: Cơ sở vật chất nơi thiếu nơi thừa, trang thiết bị không đồng bộ, nhân lực phân tán, trạm Vinh Tiền không có bác sĩ. Trong khi chi phí vận hành lớn, khó đầu tư toàn diện theo chuẩn Quốc gia. Thời gian qua, TYT Long Cốc đã thực hiện tốt vai trò tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo niềm tin của Nhân dân vào hệ thống y tế cơ sở. Chính vì vậy, khi triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập các TYT, UBND xã đặc biệt đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm và chất lượng đội ngũ của TYT Long Cốc. Đây là nguồn lực quan trọng để hình thành nên bộ máy nhân sự vững mạnh cho TYT xã Long Cốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc sắp xếp, sáp nhập TYT là bước đi cần thiết, phù hợp định hướng của Nghị quyết 18-NQ/TW, các nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đề án, TYT xã Long Cốc được đặt tại vị trí trung tâm xã, thuận tiện giao thông, gần trụ sở UBND xã, thuận lợi cho chỉ đạo và tổ chức các hoạt động chuyên môn. Hai điểm trạm Tam Thanh và Vinh Tiền tiếp tục duy trì phục vụ, bảo đảm người dân không gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ.

Sau sắp xếp, sáp nhập, bộ máy nhân sự TYT xã Long Cốc được bố trí hợp lý hơn gồm: 1 Trạm trưởng, 1 Phó Trạm trưởng phụ trách điểm trạm Tam Thanh; 1 cán bộ phụ trách điểm trạm Vinh Tiền và 12 viên chức y tế thuộc các chuyên ngành: Y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, dân số... Về cơ sở vật chất, việc tập trung đầu tư vào một trạm chính giúp nâng cấp đồng bộ hệ thống phòng chức năng, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ bệnh án và kết nối với các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí thường xuyên và đầu tư dàn trải; tập trung trang thiết bị hiện đại, tăng chất lượng KCB; tăng hiệu quả sử dụng nhân lực, khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ tại điểm lẻ; nâng cao năng lực phòng chống dịch, đáp ứng tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp; tạo điều kiện triển khai đồng bộ các chương trình y tế quốc gia. Quan trọng hơn, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao hơn ngay tại địa bàn, giảm gánh nặng chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Việc tinh gọn hệ thống y tế cơ sở không chỉ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, mà còn thể hiện quyết tâm của xã Long Cốc trong nâng cao chất lượng cuộc sống, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân dân - nơi tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 84,5% dân số toàn xã.

Hồng Nhung