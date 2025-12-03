Gan nhiễm mỡ: 5 thực phẩm giúp bổ gan, giải độc tự nhiên

Dưới đây là 5 loại thực phẩm được chuyên gia khuyến cáo cho người gan nhiễm mỡ:

1. Rau lá xanh giúp giải độc gan nhiễm mỡ

Rau xanh la như rau bina, rau diếp, cải xoăn... chứa hàm lượng chất xơ cao cùng chất diệp lục – một hợp chất tự nhiên giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Chất xơ giúp tiêu hóa hiệu quả, giảm gánh nặng cho gan trong quá trình chuyển hóa.

Cách dùng: Thêm một bát rau xào vào bữa ăn, hoặc kết hợp rau xanh vào súp, salad hàng ngày. Rau lá xanh cũng hỗ trợ cân bằng đường huyết, giúp ngăn ngừa tích tụ mỡ trong gan lâu dài.

Rau lá xanh như rau bina chứa hàm lượng chất xơ cao cùng chất diệp lục – một hợp chất tự nhiên giúp cơ thể loại bỏ độc tố, tốt cho người gan nhiễm mỡ.

2. Cá béo giàu Omega-3

Cá hồi, cá mòi, cá thu là nguồn giàu axit béo omega-3, giúp giảm viêm trong cơ thể và hạn chế tích tụ mỡ trong gan. Omega-3 còn tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan trước quá trình oxy hóa tế bào.

Cách dùng: Ăn ca beo 2–3 lần/tuần. Với người không ăn cá, hạt lanh, hạt chia và quả óc chó là nguồn omega-3 thực vật thay thế hiệu quả. Cá béo còn giúp cân bằng mỡ máu, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch – một vấn đề thường đi kèm gan nhiễm mỡ.

3. Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên, giúp tăng hoạt động enzyme gan, hỗ trợ tiêu hóa chất béo và giảm viêm. Nghiên cứu cho thấy tỏi thường xuyên có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong gan.

Cách dùng: Một tép tỏi mỗi ngày, sống hoặc nấu chín, vừa cải thiện sức khỏe gan vừa tăng hương vị cho món ăn. Tỏi cũng có tác dụng chống viêm toàn thân, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và miễn dịch.

4. Quả mọng

Dâu tây, mâm xôi, việt quất giàu chất chống oxy hóa flavonoid và anthocyanin, bảo vệ tế bào gan khỏi gốc tự do và viêm nhiễm. Ngoài ra, chất xơ trong quả mọng giúp duy trì lượng đường huyết ổn định, giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan.

Cách dùng: Ăn một bát nhỏ quả mọng vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ. Đây là cách đơn giản giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

5. Nghệ

Nghệ chứa curcumin, hợp chất có tác dụng kháng viêm mạnh và hỗ trợ thải độc gan. Curcumin giúp giảm viêm gan, bảo vệ gan trước các tổn thương do mỡ và oxy hóa.

Cách dùng: Thêm nghệ vào sữa ấm, súp hoặc rau củ hằng ngày. Để tăng hấp thu curcumin, nên kết hợp với một nhúm tiêu đen. Việc sử dụng đều đặn giúp giảm viêm và hỗ trợ quá trình phục hồi gan lâu dài.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)