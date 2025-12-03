Hội thảo khoa học cập nhật chẩn – điều trị đột quỵ cấp và Xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ khu vực Hòa Bình

Chiều 3/12, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình tổ chức hội thảo khoa học cập nhật chẩn – điều trị đột quỵ cấp và Xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ khu vực Hòa Bình. Hội thảo có sự tham gia của các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến từ các cơ sở y tế khu vực Hòa Bình.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hòa Bình khai mạc Hội thảo.

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đã thành lập Đội vận chuyển cấp cứu ngoại viện (115) hoàn chỉnh; thành lập Đơn nguyên đột quỵ thuộc khoa Hồi sức cấp cứu, giúp tiếp cận nhanh với bệnh nhân đột quỵ từ các nguồn bệnh nhân tự đến hoặc bệnh nhân được hội chẩn trên nhóm Trung tâm Y tế và Đội vận chuyển cấp cứu ngoại viện.

Thách thức trong xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ của bệnh viện là chuẩn hóa hệ thống phân tuyến; xây dựng và vận hành thực sự hiệu quả hệ thống 115; trang bị kỹ thuật, thuốc men; đào tạo đồng bộ cho tất cả các tuyến cơ sở, Trung tâm Y tế, y tế tư nhân; Ứng dụng công nghệ và phối hợp liên ngành.

Chuyên gia, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 103 trao đổi thông tin về đột quỵ não.

Tại hội thảo, các đại biểu được chuyên gia, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 103 trao đổi thông tin về đột quỵ não – hiện tại và tương lai; chứng kiến thực hành lấy huyết khối trên mô hình; thảo luận giải pháp nhằm tiến tới thống nhất quy trình, chuẩn hóa hệ thống và chia sẻ các kinh nghiệm lâm sàng, kỹ năng thực hành và phối hợp điều trị hiệu quả giữa các tuyến y tế.

Đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng cập nhật kiến thức mới nhất trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị cho người bệnh đột quỵ.

Thông qua chương trình hội thảo giúp đội ngũ bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng cập nhật các kiến thức mới nhất trong chẩn đoán sớm, can thiệp kịp thời và điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ; đồng thời tăng cường kết nối, xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên địa bàn Hòa Bình, hướng tới mục tiêu tối ưu “thời gian vàng” trong cấp cứu đột quỵ.

Bùi Minh