6 tác hại khi lạm dụng nước đậu đen rang để giảm cân

Trong cơn sốt tìm kiếm cách giảm cân cấp tốc, nước đậu đen rang nổi lên như một phương pháp được nhiều người truyền tai nhau. Vậy thực sự có đúng thế không?

Nước đậu đen rang được đồn thổi về khả năng thanh lọc cơ thể, đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân thần kỳ, thứ đồ uống dân dã này đã trở thành “cứu cánh” cho không ít người.

Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hoa mỹ, việc lạm dụng nước đậu đen rang để giảm cân có thể ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe mà ít ai ngờ tới.

1. Hiểu đúng về lợi ích của nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang là một thức uống bổ dưỡng khi được sử dụng đúng cách và điều độ.

Không thể phủ nhận, đậu đen là một loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi được rang và nấu thành nước, đậu đen phát huy những ưu điểm nhất định:

Giàu chất xơ: Đậu đen chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và ổn định đường huyết.

Khoáng chất và vitamin: Cung cấp sắt, magie, kẽm, folate và các vitamin nhóm B, cần thiết cho quá trình trao đổi chất và duy trì năng lượng.

Chất chống oxy hóa: Anthocyanin trong vỏ đậu đen có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Hỗ trợ lợi tiểu: Một số nghiên cứu cho thấy đậu đen có khả năng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể đào thải bớt nước thừa.

Những lợi ích này khiến đậu đen trở thành một phần của chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ giảm cân một cách khoa học khi được sử dụng đúng cách và điều độ. Tuy nhiên, việc lạm dụng nó, đặc biệt là thay thế hoàn toàn các bữa ăn hoặc uống vô tội vạ, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

2. Nguy hiểm khi lạm dụng nước đậu đen rang để giảm cân

Khi việc sử dụng nước đậu đen rang vượt quá giới hạn “điều độ”, cơ thể sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng:

Rối loạn tiêu hoá nghiêm trọng

Mặc dù chất xơ tốt cho tiêu hóa nhưng việc nạp quá nhiều chất xơ từ đậu đen trong một thời gian ngắn, đặc biệt khi dạ dày chưa quen, có thể gây khó khăn cho hệ tiêu hóa, dẫn đến đầy hơi, chướng bụng và cảm giác nặng nề.

Một số người có thể phản ứng với lượng chất xơ đột ngột bằng cách bị tiêu chảy. Ngược lại, nếu không uống đủ nước, chất xơ quá nhiều cũng có thể gây táo bón nghiêm trọng hơn.

Thiếu hụt dinh dưỡng tổng thể

Đây là tác hại lớn nhất và nguy hiểm nhất khi lạm dụng nước đậu đen rang để thay thế các bữa ăn chính. Nước đậu đen rang không cung cấp đủ protein cần thiết cho cơ thể, dẫn đến mất cơ bắp, suy nhược và giảm khả năng phục hồi. Protein là chất xây dựng cơ thể, thiếu hụt sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch và ảnh hưởng đến mọi chức năng sống.

Chất béo, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn và đa, rất quan trọng cho việc hấp thụ vitamin tan trong dầu (A, D, E, K), sản xuất hormone và chức năng não bộ. Nước đậu đen rang hầu như không cung cấp loại chất béo này.

Dù đậu đen có nhiều vi chất nhưng nó không thể thay thế sự đa dạng của các loại rau củ, trái cây, thịt, cá, sữa... cần thiết để cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần hàng ngày. Thiếu hụt kéo dài sẽ gây ra suy giảm chức năng các hệ cơ quan.

Suy nhược cơ thể, mệt mỏi triền miên

Chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ với nước đậu đen rang sẽ khiến cơ thể thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng.

Nước đậu đen không cung cấp đủ carbohydrate để tạo ra glucose, nguồn năng lượng chính của não bộ và cơ bắp. Điều này dẫn đến hạ đường huyết, gây chóng mặt, hoa mắt, run rẩy, khó tập trung và suy giảm trí nhớ. Cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, uể oải, không đủ sức để làm việc, học tập hay vận động.

Ảnh hưởng xấu đến chức năng thận

Mặc dù đậu đen có tính lợi tiểu nhẹ nhưng việc uống quá nhiều có thể gây áp lực lên thận. Việc lợi tiểu quá mức có thể dẫn đến đào thải nhanh các khoáng chất quan trọng như kali, natri gây mất cân bằng điện giải.

Đối với những người đã có tiền sử bệnh thận, việc lạm dụng nước đậu đen rang có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm.

Rối loạn hormone và chu kỳ kinh nguyệt (ở nữ giới)

Chế độ ăn kiêng thiếu chất, đặc biệt là thiếu chất béo và protein, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống nội tiết tố. Nữ giới có thể gặp phải tình trạng rối loạn kinh nguyệt, thậm chí vô kinh do cơ thể không đủ dinh dưỡng để duy trì các chức năng sinh sản. Thiếu dinh dưỡng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương sau này.

Tăng cân trở lại

Khi cơ thể bị “bỏ đói” quá lâu, quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại để tiết kiệm năng lượng. Ngay khi cơ thể ngừng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và ăn uống bình thường trở lại, cơ thể sẽ có xu hướng tích trữ năng lượng dưới dạng mỡ nhiều hơn để bù đắp cho giai đoạn thiếu hụt. Điều này dẫn đến việc tăng cân nhanh chóng và thậm chí còn nặng hơn trước khi bắt đầu giảm cân.

Nước đậu đen rang là một thức uống bổ dưỡng khi được sử dụng đúng cách và điều độ. Tuy nhiên, việc coi nó là “thần dược” giảm cân và lạm dụng thay thế bữa ăn là một sai lầm nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Hãy luôn ưu tiên sức khỏe và chọn lựa phương pháp giảm cân khoa học, bền vững.

TH (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)