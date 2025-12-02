Từ hạt nhỏ đến lợi ích lớn: Cách ăn hạt óc chó để dưỡng chất phát huy tối đa ở trẻ

Với hương vị bùi béo dễ ăn và giá trị dinh dưỡng cao, hạt óc chó đem lại nhiều lợi ích cho não bộ, hệ tiêu hóa và ngày càng được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, không ít bậc phụ huynh phân vân không biết dùng hạt óc chó như thế nào để có thể phát huy hiệu quả tối ưu.

Nguyên nhân hạt óc chó "dễ hỏng"

Không ít người chia sẻ rằng, óc chó là loại hạt rất “dễ hỏng”. Khi mới mua về, chỉ cần bỏ bớt lớp màng vỏ phía ngoài hạt là có thể ăn với vị bùi, ngậy và béo. Nhưng chỉ cần để lâu một vài ngày, vị thơm ngon ban đầu đã có thể chuyển sang mùi dầu khét, vị đắng, hạt bị ỉu và rất khó ăn.

Để ngoài một thời gian cũng có thể khiến quả óc chó dần biến chất.

Vậy nguyên nhân nào khiến óc chó dễ hỏng như vậy?

- Hàm lượng dầu cao: Trong hạt óc chó có chứa lượng lớn chất béo không bão hòa (chiếm phần lớn là Omega-3 thực vật). Do vậy, nếu để ngoài môi trường, phần dầu này dễ bị ôi khét, hư hỏng, khiến hạt có vị đắng, mùi khó chịu và rất khó ăn.

- Dễ bị ẩm mốc: Thêm vào đó, nếu không bảo quản đúng cách, độ ẩm cao trong không khí cũng khiến hạt óc chó dễ xuất hiện nấm mốc.

Do vậy, ngay sau khi mua về, cần chủ động bảo quản hạt óc chó trong tủ lạnh từ sớm. Tốt nhất nên để trong hộp kín để bảo quản lâu hơn.

Với trường hợp hạt óc chó có mùi ôi, vị đắng hoặc có đốm mộc màu trắng, xanh, đen trên bề mặt thì cần bỏ đi ngay vì khi đó hạt đã bị hỏng.

Cách ăn hạt óc chó để dưỡng chất phát huy tối đa

Cách chọn hạt óc chó

• Hạt óc chó thô nguyên vỏ: nên chọn quả tròn, chắc tay, không nứt, không mốc, không mọt. Hạt ngon thường có nhân đầy, ôm sát vỏ và nặng hơn hạt bị teo rỗng.

• Nhân óc chó tách vỏ: ưu tiên nhân mẩy, đầy, còn lớp vỏ lụa, không bị ẩm hoặc chảy dầu. Nhân ngon có độ giòn nhẹ, không mềm hay ỉu – dấu hiệu cho thấy hạt còn tươi và chưa bị oxy hóa.

Một số cách chế biến

• Ngâm 4–6 giờ trước khi chế biến: giúp loại bỏ enzym ức chế tiêu hóa, làm hạt mềm để trẻ dễ nhai – dễ hấp thu hơn.

• Không rang quá kỹ: chỉ nên sấy nhẹ để giữ hương vị. Rang ở nhiệt độ cao có thể làm giảm hoạt tính Omega-3 – dưỡng chất quan trọng cho não bộ trẻ.

• Hình thức phù hợp cho trẻ nhỏ:

∙ Xay nhuyễn làm sữa hạt.

∙ Nghiền trộn vào cháo, yến mạch hoặc sinh tố.

∙ Trộn dầu óc chó vào cháo/bột ăn dặm cho trẻ ≥ 6 tháng.

Lượng sử dụng

• Trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều óc chó vì hàm lượng calo cao dễ gây đầy bụng hoặc tăng cân.

• Lượng phù hợp: 30g mỗi ngày (tương đương 6-7 hạt óc chó), tùy nhu cầu năng lượng và khả năng tiêu hóa của trẻ.

Một số lưu ý quan trọng

• Óc chó thuộc nhóm hạt có nguy cơ dị ứng cao nên khi cho trẻ dùng lần đầu, cần thử lượng rất nhỏ, theo dõi phản ứng trong 24 - 48 giờ.

• Không dùng hạt óc chó cho trẻ đã có tiền sử dị ứng các loại hạt.

• Khi chọn sản phẩm chế biến sẵn (bánh, sữa hạt, ngũ cốc), cần đọc kỹ thành phần để tránh lẫn hạt gây kích ứng.

Cách dùng đúng để giữ trọn dưỡng chất:

• Ngâm hạt trong nước ấm 4–6 tiếng trước khi dùng để loại bỏ enzyme ức chế tiêu hóa, giúp hấp thu tốt hơn.

• Không rang quá kỹ – chỉ sấy nhẹ hoặc xay nhuyễn làm sữa hạt, cháo, sinh tố cho trẻ.

• Kết hợp thông minh: dùng cùng yến mạch, chuối, hoặc sữa hạt để tăng hấp thu Omega-3 và tạo hương vị dễ ăn.

• Bảo quản đúng cách: để hạt trong lọ kín, nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lợi ích khi trẻ dùng hạt óc chó đúng cách

Khi được sử dụng đúng cách, hạt óc chó trở thành nguồn dinh dưỡng quý giá hỗ trợ toàn diện cho sự phát triển của trẻ nhỏ.

Trí não phát triển tốt hơn, tăng khả năng học hỏi và tập trung

Nhóm chất béo lành mạnh Omega-3 (ALA) trong hạt óc chó đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành màng tế bào thần kinh, giúp não bộ xử lý thông tin hiệu quả hơn. Nhờ đó, trẻ có xu hướng cải thiện khả năng học hỏi, ghi nhớ và tập trung, những yếu tố cốt lõi cho sự phát triển trí tuệ trong giai đoạn đầu đời.

Omega-3 là chất béo lành mạnh có nhiều trong hạt óc chó.

Tiêu hóa khỏe mạnh

Lượng chất xơ hòa tan và polyphenol tự nhiên trong hạt óc chó giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn, tăng nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón - vấn đề phổ biến ở trẻ nhỏ. Khi tiêu hóa ổn định, cơ thể trẻ hấp thu dưỡng chất từ thức ăn tốt hơn, từ đó cải thiện thể trạng và năng lượng hằng ngày.

Tăng sức đề kháng

Vitamin nhóm B, khoáng chất như magie, kẽm, đồng, ... cùng các chất béo không bão hòa trong hạt óc chó góp phần tăng cường sức đề kháng. Việc bổ sung đều đặn giúp trẻ có nền miễn dịch khỏe, chống lại các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.

Một nghiên cứu khoa học thực hiện năm 2018 mô phỏng dinh dưỡng trên hơn 4700 trẻ em và thanh thiếu niên đã cho thấy:

• Bổ sung 1 ounce (khoảng 30g) hạt óc chó mỗi ngày, chất lượng khẩu phần ăn đã tăng mạnh, thể hiện qua điểm HEI-2015 tăng từ 49,1 lên 58,5 trên tổng số 100 điểm.

• Không chỉ cải thiện protein và chất béo tốt, óc chó còn giúp giảm tình trạng thiếu magie, folate, kẽm và đồng,... những vi chất thiết yếu cho não bộ và miễn dịch của trẻ.

• Lượng chất xơ cũng tăng đáng kể, hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Kết quả của những nghiên cứu khoa học chính là lời khẳng định về hiệu quả tích cực của hạt óc chó với sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, để tiện sử dụng và tránh phải chú trọng trong việc bảo quản hạt tại nhà, phụ huynh có thể lựa chọn những sản phẩm đóng hộp an toàn như dòng sữa hạt Veyo Smarty của Vinasoy, người bạn đồng hành của trẻ em hiện nay.

Là sản phẩm sữa thực vật kết hợp yến mạch và óc chó dành riêng cho trẻ em, Veyo SMARTY đánh dấu bước đi tiên phong của Vinasoy trong việc mở rộng dinh dưỡng thực vật đến thế hệ nhỏ tuổi. Bằng sự kết hợp giữa hương vị quen thuộc, công thức khoa học, công nghệ bền vững và thiết kế bao bì thân thiện môi trường, Veyo SMARTY không chỉ là một loại sữa hạt, mà còn là chuẩn mực mới cho ngành sữa thực vật tại Việt Nam, góp phần đồng hành cùng trẻ em trên hành trình lớn khôn, khỏe mạnh và có trách nhiệm với môi trường.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)