5 món cháo dễ nấu đủ dinh dưỡng cho cả nhà

Cháo là món ăn lý tưởng vì vừa dễ tiêu hóa, ấm bụng lại dễ dàng kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo thành bữa ăn dinh dưỡng toàn diện cho mọi thành viên trong gia đình.

Dưới đây là 5 món cháo được lựa chọn dựa trên tiêu chí dễ nấu, nguyên liệu phổ thông và cân bằng dinh dưỡng (đạm - bột - chất xơ - vitamin):

1. Cháo thịt bò băm cà rốt, bổ sung sắt cho cơ thể

Đây là món cháo cổ điển, giàu chất sắt và vitamin A, rất tốt cho người lớn cần bồi bổ và trẻ nhỏ đang lớn.

Dinh dưỡng chính: Thịt bò (đạm, sắt, kẽm), cà rốt (vitamin A, beta-carotene), gạo (carbohydrate).

Cháo là món ăn dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng khi dễ dàng kết hợp với nhiều thực phẩm.

Cách làm nhanh:

Nấu cháo trắng: Gạo tẻ (hoặc trộn ít gạo nếp) vo sạch, nấu nhừ cùng nước dùng xương/nước lọc.

Sơ chế: Thịt bò băm nhỏ (ướp chút gừng và nước mắm). Cà rốt gọt vỏ, thái hạt lựu.

Phi thơm hành, cho thịt bò vào xào nhanh tay (chín tới). Cho cà rốt vào nồi cháo đang sôi, nấu mềm. Sau đó, cho thịt bò đã xào vào cháo, khuấy đều, nêm nếm lại gia vị (muối/hạt nêm) vừa ăn. Rắc hành ngò, tiêu.

2. Cháo cá đậu xanh bổ dưỡng mà dễ tiêu hóa

Sự kết hợp giữa cá lóc (hoặc cá diêu hồng) và đậu xanh tạo nên món cháo thanh mát, ngọt dịu, ít tanh, giàu protein và chất xơ.

Dinh dưỡng chính: Cá lóc (protein chất lượng cao, ít béo), đậu xanh (vitamin B, chất xơ), gạo (carbohydrate).

Cách làm:

Sơ chế: Cá lóc làm sạch (sát muối/chanh để khử tanh), hấp hoặc luộc với vài lát gừng. Gỡ thịt cá, ướp nhẹ gia vị. Xương cá giã/luộc lấy nước dùng nấu cháo.

Nấu cháo: Gạo tẻ trộn với đậu xanh đã ngâm mềm, nấu nhừ bằng nước dùng cá.

Phi thơm hành, cho thịt cá đã gỡ vào xào săn (nếu muốn cá thơm hơn). Khi cháo nhừ, cho thịt cá vào, khuấy nhẹ. Nêm gia vị. Dùng kèm hành lá, rau mùi và tiêu xay.

3. Cháo yến mạch trứng gà rau cải nhanh gọn đủ chất

Đây là món cháo siêu tốc, hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bữa phụ vì thời gian nấu rất nhanh, đồng thời cung cấp chất xơ và protein dồi dào.

Dinh dưỡng chính: Yến mạch (chất xơ beta-glucan, năng lượng), trứng gà (protein, lecithin), rau cải (vitamin K, C, chất xơ).

Cách làm:

Nấu cháo: Yến mạch (cán dẹt hoặc nguyên hạt) ngâm khoảng 10-15 phút, sau đó cho vào nồi nước nấu khoảng 5-7 phút cho chín mềm.

Chuẩn bị: Rau cải (bó xôi, mồng tơi) luộc/hấp chín, băm nhỏ. Trứng gà đánh tan lòng đỏ (hoặc dùng cả quả).

Khi yến mạch nở, cho rau cải băm và trứng đã đánh tan vào, khuấy nhanh và đều tay. Nấu thêm 1-2 phút cho trứng chín hoàn toàn. Nêm một chút muối/hạt nêm. Rất thích hợp cho người ăn kiêng.

4. Cháo bí đỏ tôm tươi ngọt tự nhiên

Bí đỏ mang lại vị ngọt tự nhiên, dẻo thơm, kết hợp với tôm tươi tạo nên món cháo bổ mắt, giàu canxi, lý tưởng cho trẻ em và người lớn tuổi.

Dinh dưỡng chính: Bí đỏ (beta-carotene, vitamin C), tôm (protein, canxi, i-ốt), gạo (carbohydrate).

Cách làm:

Nấu nền cháo: Gạo vo sạch, nấu nhừ. Bí đỏ gọt vỏ, thái miếng vừa ăn, cho vào nấu cùng cháo từ đầu (hoặc hấp chín rồi dằm nhuyễn).

Sơ chế tôm: Tôm tươi bóc vỏ, bỏ chỉ đen, băm nhỏ (hoặc xay/xé nếu cho trẻ nhỏ, người cao tuổi). Phi thơm hành, cho tôm vào xào săn, nêm gia vị nhẹ nhàng. Khi cháo nhừ và bí đỏ mềm, dằm nhuyễn bí đỏ hòa quyện vào cháo. Cho tôm đã xào vào, khuấy đều. Nấu sôi lại là xong.

5. Cháo sườn non hạt sen giàu năng lượng

Món cháo thơm ngon, béo bùi này vừa cung cấp năng lượng dồi dào vừa giúp an thần nhờ có hạt sen.

Dinh dưỡng chính: Sườn non (protein, canxi), hạt sen (protein, vitamin B, an thần), gạo (carbohydrate).

Cách làm:

Sơ chế: Sườn non rửa sạch, chần qua nước sôi. Hạt sen ngâm mềm (nếu dùng sen khô).

Hầm: Hầm sườn non và hạt sen trong nước khoảng 45 phút – 1 giờ cho mềm nhừ (hoặc dùng nồi áp suất để tiết kiệm thời gian).

Nấu cháo: Vớt sườn/sen ra (hoặc để nguyên), dùng nước hầm cho gạo đã vo sạch vào nấu nhừ thành cháo. Sườn non có thể để nguyên miếng, cắt nhỏ hoặc gỡ thịt ra tùy theo đối tượng ăn. Khi cháo chín, cho lại sườn/sen vào nồi, nêm nếm gia vị đậm đà hơn. Ăn nóng cùng chút quẩy hoặc ruốc (chà bông) sẽ rất ngon.

Cách chuẩn bị và bảo quản cháo trắng nấu sẵn

Những người bận rộn có thể nấu sẵn nồi cháo trắng và bảo quản trong tủ lạnh.

Bạn có thể nấu một nồi cháo trắng lớn vào cuối tuần, sau đó chia nhỏ và kết hợp với các loại thịt, hải sản, rau củ đã sơ chế trong các bữa ăn trong tuần để tiết kiệm thời gian nấu nướng mà vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Cách nấu

Vo gạo sạch, ngâm khoảng mười lăm phút. Cho gạo vào nồi cùng tám đến mười phần nước. Thêm một chút muối hoặc vài lát gừng để cháo thơm hơn. Đun lửa lớn cho sôi, sau đó hạ ngay xuống mức lửa nhỏ nhất và đậy vung hé. Nấu liu riu trong khoảng 45 - 60 phút. Khi thấy hạt gạo đã nở bung hoàn toàn và cháo sánh mịn là được.

Cách bảo quản

Cháo trắng đã nấu có thể được bảo quản tốt ở cả ngăn mát và ngăn đông tùy theo thời gian bạn muốn sử dụng.

Ngăn mát là an toàn nhất trong khoảng ba đến bốn ngày cần đảm bảo cháo nguội hẳn trước khi cho vào hộp kín và khi hâm nóng, nên thêm một chút nước hoặc nước dùng để cháo không quá đặc.

Ngăn đông có thể trữ được hai đến ba tháng là lựa chọn lý tưởng cho việc nấu số lượng lớn, nên chia nhỏ cháo thành từng phần để dễ rã đông và khi hâm nóng chỉ cần chuyển xuống ngăn mát qua đêm rồi hâm lại trên bếp hoặc lò vi sóng thêm nước nếu cần.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)