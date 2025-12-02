Những hậu quả nghiêm trọng kéo dài của chứng rối loạn ăn uống

Hậu quả của chứng rối loạn ăn uống không chỉ dừng lại ở những ám ảnh về thức ăn, cân nặng hay hình dáng cơ thể mà nó còn gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của một người kéo dài trong nhiều năm sau đó.

1. Rối loạn ăn uống gây hậu quả lâu dài và nghiêm trọng

Rối loạn ăn uống ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới nhưng hậu quả của chúng vẫn chưa được nhận thức đầy đủ. Một nghiên cứu theo dõi quy mô lớn được công bố trên tạp chí BMJ Medicine cho thấy, tác động của các chứng rối loạn ăn uống như chán ăn và ăn uống vô độ đối với sức khỏe rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều hệ cơ quan khác nhau mà còn kéo dài nhiều năm sau đó.

Nhóm nghiên cứu do nhà dịch tễ học Catharine Morgan tại Đại học Manchester dẫn đầu đã phân tích hồ sơ bệnh án của hơn 24.700 người trong độ tuổi từ 10 đến 44 được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ăn uống, so sánh họ với 493.000 người khác không mắc chứng rối loạn ăn uống.

Phân tích dữ liệu cho thấy chứng rối loạn ăn uống có liên quan đến nguy cơ sức khỏe thể chất, tinh thần kém và tử vong sớm cao hơn đáng kể.

Rối loạn ăn uống gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của một người kéo dài trong nhiều năm sau đó.

Kết quả cho thấy trong năm đầu tiên sau khi được chẩn đoán, những người mắc chứng rối loạn ăn uống:

Có nguy cơ mắc bệnh suy thận cao gấp 6 lần Có nguy cơ mắc bệnh gan cao hơn gần 7 lần Có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao gấp 6 lần Có nguy cơ mắc bệnh suy tim cao gấp đôi Có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cao gấp 3 lần Có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao gấp 7 lần Có khả năng tự gây thương tích cao hơn 9 lần Có khả năng tự tử cao gấp 14 lần

Nhìn chung, những người mắc chứng rối loạn ăn uống có nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào cao gấp 4 lần và nguy cơ tử vong do các nguyên nhân không tự nhiên như tự tử cao gấp 5 lần.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, một số rủi ro này vẫn cao hơn đáng kể nhiều năm sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ăn uống.

2. Người mắc chứng rối loạn ăn uống cần được chăm sóc y tế thích hợp

Theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, rối loạn ăn uống là tình trạng hành vi đặc trưng bởi sự rối loạn nghiêm trọng và dai dẳng trong hành vi ăn uống kèm theo những suy nghĩ và cảm xúc đau khổ. Chúng có thể là những tình trạng rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến chức năng thể chất, tâm lý và xã hội.

Các loại rối loạn ăn uống bao gồm chán ăn tâm thần, ăn vô độ, rối loạn ăn uống hạn chế né tránh, các rối loạn ăn uống và ăn uống đặc hiệu khác, chứng pica và rối loạn nhai lại.

Rối loạn ăn uống thường liên quan đến nỗi ám ảnh về thức ăn, cân nặng hoặc hình dáng, lo lắng về việc ăn uống hoặc hậu quả của việc ăn một số loại thực phẩm nhất định.

Các hành vi liên quan đến rối loạn ăn uống bao gồm hạn chế ăn uống hoặc tránh một số loại thực phẩm nhất định, ăn uống vô độ, nôn mửa, lạm dụng thuốc nhuận tràng hoặc tập thể dục cưỡng chế. Những hành vi này có thể bị chi phối theo những cách tương tự như nghiện.

Rối loạn ăn uống thường xảy ra đồng thời với các rối loạn tâm thần khác, phổ biến nhất là rối loạn tâm trạng và lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn sử dụng rượu và chất gây nghiện.

Người mắc chứng rối loạn ăn uống cần được quan tâm chăm sóc y tế thích hợp.

Rối loạn ăn uống thường phát triển ở tuổi vị thành niên và thanh niên. Một số rối loạn, đặc biệt là chán ăn tâm thần và ăn vô độ tâm thần phổ biến hơn ở phụ nữ nhưng tất cả đều có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và ảnh hưởng đến mọi giới tính.

Về điều trị, nên giải quyết các biến chứng về tâm lý, hành vi, dinh dưỡng và các biến chứng y tế khác. Biến chứng sau có thể bao gồm hậu quả của tình trạng suy dinh dưỡng hoặc hành vi thanh lọc bao gồm các vấn đề về tim và đường tiêu hóa cũng như các tình trạng có khả năng gây tử vong khác.

Sự mơ hồ đối với việc điều trị, phủ nhận vấn đề về ăn uống và cân nặng hoặc lo lắng về việc thay đổi thói quen ăn uống không phải là hiếm. Tuy nhiên, với sự chăm sóc y tế thích hợp, những người mắc chứng rối loạn ăn uống có thể tiếp tục thói quen ăn uống lành mạnh và phục hồi sức khỏe tình cảm và tâm lý.

Do những tác động lâu dài nghiêm trọng của chứng rối loạn ăn uống, các nhà nghiên cứu kết luận: Việc nâng cao nhận thức về những tác động lâu dài của chứng rối loạn ăn uống và nhu cầu hỗ trợ liên tục trong quản lý các triệu chứng hiện tại và quá trình phục hồi là điều cần thiết. Cần có một phương pháp quản lý chặt chẽ và gắn kết hơn trong chăm sóc ban đầu và chuyên khoa, đối với cả dịch vụ sức khỏe thể chất (thận, tim mạch và nội tiết) và sức khỏe tâm thần để hỗ trợ điều trị bệnh nhân một cách đầy đủ.

ĐT (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)