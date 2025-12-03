Tập trung chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa công tác quản lý nhà nước

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy phường Việt Trì đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS), đưa nội dung CĐS vào kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị.

Bộ phận “một cửa” phường Việt Trì chú trọng cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân nhanh chóng, thuận tiện.

Quá trình ứng dụng công nghệ số vào quản lý nhà nước bằng việc triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phường Việt Trì đã triển khai phương án “phục vụ tại chỗ, trọn gói” để hỗ trợ người dân yếu thế thực hiện TTHC. Cụ thể, đã hỗ trợ được hơn 400 lượt đối tượng yếu thế trong thực hiện các TTHC tại địa phương; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; cán bộ, công chức, viên chức khai thác thường xuyên cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ giải quyết TTHC; cập nhật kết quả giải quyết TTHC lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC; bảo đảm thực hiện 100% hồ sơ, tài liệu, công việc phát sinh từ ngày 1/7/2025 được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử.

Phường đã triển khai xây dựng Trang thông tin điện tử của phường; cập nhật thông tin 100% cán bộ, công chức, viên chức của phường lên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”; chủ động, phối hợp triển khai, khai thác các nền tảng số, hệ thống thông tin từ Trung ương, các sở, ban, ngành xuống địa phương.

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Việt Trì cho biết: Tính đến thời điểm này, đơn vị đã bố trí phù hợp các công chức có trình độ chuyên môn với lĩnh vực giải quyết TTHC để làm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng Phần mềm hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh trên môi trường điện tử cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm và một số cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị liên quan đến đây tham gia thực hiện giải quyết TTHC. Việc làm chủ công nghệ đã giúp Trung tâm giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác, công khai và minh bạch.

Tổng số lượt tổ chức, cá nhân liên hệ, nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và đến UBND phường Việt Trì để thực hiện các TTHC ước tính khoảng 13.182 lượt tổ chức, cá nhân; số hồ sơ được tiếp nhận và chuyển các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết là 10.985 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận giải quyết gần 11.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết hơn 90% hồ sơ...

Phường đã phối hợp với Công an tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin của đơn vị. Khi xảy ra sự cố công nghệ thông tin, đơn vị báo cáo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời khắc phục, xử lý... UBND phường phân công 1 công chức được giao nhiệm vụ đảm nhận công tác CĐS, có kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin. 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; trên 90% có chứng chỉ tin học ứng dụng, bước đầu sử dụng thành thạo các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành; nhiều cán bộ, công chức, viên chức có khả năng tiếp cận công nghệ nhanh, chủ động trong ứng dụng công nghệ số vào công việc. Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về CĐS, kỹ năng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chuyên sâu về công nghệ thông tin, CĐS, khoa học và đổi mới sáng tạo còn thiếu, chưa đồng bộ; việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành vẫn còn hạn chế.

Nhằm từng bước nâng cao nhận thức, tuyên truyền, truyền thông và các giải pháp khác đẩy mạnh CĐS, phường đã sử dụng hệ thống truyền thanh cơ sở (loa phát thanh) để thường xuyên thông báo, hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng, ứng dụng số, sử dụng các nền tảng học tập trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; hoạt động tuyên truyền Ngày CĐS quốc gia được triển khai tới các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế trên địa bàn đảm bảo đồng bộ, sâu rộng; chia sẻ cách làm hay, mô hình mới hiệu quả về CĐS tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn; hướng dẫn người dân sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng VNeID... với nhiều hình thức như: Qua hội nghị của phường, khu dân cư, phát tờ rơi, qua hệ thống truyền thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp Công an phường triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; triển khai các hoạt động thanh toán, giao dịch không dùng tiền mặt tại các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền phường luôn quan tâm, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS, cùng với chính sách khởi nghiệp và thu hút các doanh nghiệp trên địa bàn; hỗ trợ TTHC, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích doanh nghiệp trẻ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với các trường đại học, trung tâm đào tạo; kêu gọi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp công nghệ đồng hành, hỗ trợ chuyển giao giải pháp số cho doanh nghiệp nhỏ; phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ. Đối với quy mô kinh tế số của phường: Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, hành chính công đã có bước dịch chuyển lớn sang môi trường số; phần lớn doanh nghiệp và các hộ kinh doanh đã áp dụng thanh toán điện tử, bán hàng trực tuyến, góp phần thúc đẩy CĐS trong phát triển kinh tế địa phương.

Thời gian tới, phường Việt Trì tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhằm mang lại những kết quả tích cực giúp hạ tầng số được nâng cấp, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng và làm thay đổi nhận thức của người dân.

Hương Giang