“Cầu nối” đưa công nghệ đến gần với người dân

Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn, thời gian qua, Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) và phản ứng nhanh xã Lâm Thao đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản. Qua đó giúp người dân dễ dàng tương tác với chính quyền, góp phần đưa công nghệ số đến với mọi tầng lớp nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.

Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức tập huấn sử dụng ứng dụng zalo, điện thoại thông minh, máy vi tính để gửi, nhận, xử lý văn bản

Ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Lâm Thao đã tiến hành kiện toàn Tổ CNSCĐ và phản ứng nhanh tại các khu dân cư. Đến nay, toàn xã có 29 tổ với 84 thành viên tham gia. Thành viên nòng cốt là những người trẻ tuổi, có hiểu biết về công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, có kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Các thành viên chủ chốt gồm Trưởng khu, Bí thư chi bộ, Ban công tác Mặt trận, đoàn viên thanh niên... đảm nhiệm vai trò “hạt nhân” lan tỏa tri thức số đến người dân.

Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng phòng Văn hóa và Xã hội xã Lâm Thao cho biết: Các Tổ CNSCĐ và phản ứng nhanh đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trọng tâm là giúp người dân biết cách tra cứu thông tin, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất – kinh doanh và trong các nhu cầu thiết yếu như tín dụng, y tế, giáo dục, an sinh xã hội...

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lâm Thao, Phòng Văn hóa – Xã hội xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên huy động lực lượng đoàn viên thuộc Chi đoàn cơ quan chính quyền xã tham gia trực, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Mỗi ngày, có từ 3 – 5 đoàn viên thanh niên luân phiên hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ, tra cứu thông tin trên máy tính, giúp người dân làm quen với thao tác điện tử.

Chị Vũ Huyền Trang – Bí thư Đoàn xã Lâm Thao chia sẻ: Những ngày đầu sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính (thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn và xã Thạch Sơn), người dân còn bỡ ngỡ với quy trình mới. Chúng tôi đã trực tiếp hướng dẫn từng bước, từ đăng ký hồ sơ đến nhận kết quả qua hệ thống điện tử, góp phần giúp bộ máy hành chính vận hành thông suốt, hiệu quả...

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân kê khai, nộp hồ sơ làm thủ tục hành chính, cập nhật thông tin trên các ứng dụng bằng điện thoại thông minh

Hiện nay, mỗi khu dân cư trên địa bàn xã đều được trang bị 1 bộ máy tính và 1 máy in đặt tại nhà văn hóa, phục vụ hoạt động của Tổ CNSCĐ và phản ứng nhanh cũng như người dân có nhu cầu sử dụng hệ thống văn bản điện tử.

Vào buổi tối, đặc biệt là cuối tuần, các đoàn viên thanh niên ở Khu Thùy Nhật tổ chức hướng dẫn người dân cài đặt, ứng dụng điện tử trên điện thoại thông minh, nộp hồ sơ hành chính công trực tuyến, tra kết quả, ứng dụng thương mại điện tử hay thanh toán không dùng tiền mặt...

Bà Hoàng Thị Thích, người dân trong khu chia sẻ: Chúng tôi là những người có tuổi nên hạn chế trong việc tiếp nhận và ứng dụng công nghệ thông tin. Trước đây tôi thường nhờ con hoặc cháu đưa đi làm các thủ tục hành chính. Nay được các cháu đến hướng dẫn, tôi chỉ cần ngồi ở nhà nộp hồ sơ qua mạng, tra cứu kết quả trên điện thoại. Việc làm căn cước, vay vốn ngân hàng chính sách hay xác nhận giấy tờ nay thuận tiện hơn rất nhiều...

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng máy tính, máy in để gửi, nhận, xử lý văn bản tại nhà văn hóa khu

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ hành chính, Đảng ủy, chính quyền xã Lâm Thao còn triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tới các khu dân cư. Nòng cốt thực hiện là các Tổ CNSCĐ và phản ứng nhanh cùng cán bộ xã tập huấn, hướng dẫn kỹ năng sử dụng ứng dụng cho người dân chưa nắm chắc công nghệ, người cao tuổi, giúp họ tự tin hơn trong việc sử dụng các dịch vụ số.

Để nâng cao chất lượng hoạt động, các thành viên tổ công nghệ số thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ, tuyên truyền và cập nhật chính sách mới. Hoạt động của các tổ được điều hành qua nền tảng Zalo, giúp kết nối trực tiếp giữa cấp xã, khu dân cư và cơ quan chuyên môn của tỉnh. Báo cáo hoạt động định kỳ được gửi qua mạng, giúp chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình và tháo gỡ khó khăn.

Nhờ sự hoạt động hiệu quả, Tổ CNSCĐ và phản ứng nhanh thực sự là “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các cấp, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, giúp quá trình chuyển đổi từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến diễn ra nhanh chóng. Từ đó, tạo tiền đề quan trọng trong việc xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đưa công nghệ phục vụ người dân ngày một hiệu quả hơn.

Linh Nguyễn