Độc đáo gian hàng chuyển đổi số

Từ ngày 22-28/12, tại xã Tân Lạc diễn ra Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Tân Lạc đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí gian hàng chuyển đổi số nhằm phục vụ Nhân dân và du khách.

Tại gian hàng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID; tận tình giải đáp các thắc mắc, giúp Nhân dân hiểu rõ lợi ích của định danh điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện, an toàn, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Công an xã Tân Lạc hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025.

Hoạt động của gian hàng chuyển đổi số đã thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng VNeID, đồng thời thể hiện rõ tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an xã trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số của Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, Công an xã Tân Lạc đã bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra, hướng dẫn giao thông, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn cho các hoạt động của hội chợ, tạo điều kiện để Nhân dân yên tâm tham quan, mua sắm.

Thời gian tới, Công an xã Tân Lạc tiếp tục tham mưu duy trì, nhân rộng mô hình gian hàng chuyển đổi số, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để Nhân dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân.

Đinh Thắng


