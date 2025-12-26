Chuyển đổi số
Cập nhật:  GMT+7
Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G

Trong năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đầu tư, xây dựng và phát sóng khoảng 800 trạm 5G tại tỉnh Phú Thọ, nâng tổng số trạm 5G trên địa bàn lên gần 1.000 trạm. Đến nay, mạng 5G đã phủ sóng 100% các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm các phường, xã, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của tỉnh.

Việc mở rộng nhanh vùng phủ 5G giúp Phú Thọ từng bước đáp ứng yêu cầu triển khai các dịch vụ số chất lượng cao trong quản lý đô thị, sản xuất công nghiệp, logistics, y tế, giáo dục và các dịch vụ công trực tuyến, nhất là tại các khu công nghiệp và khu vực đô thị động lực.

Kết quả triển khai mạng 5G tại Phú Thọ nằm trong tổng thể chương trình phát triển hạ tầng viễn thông quốc gia của Viettel. Mới đây, ngày 25/12/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản ghi nhận Viettel hoàn thành và vượt cam kết triển khai tối thiểu 20.000 trạm 5G trên toàn quốc, với tổng số 22.758 trạm đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng.

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật Viettel thực hiện lắp trạm 5G.

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số theo Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 88/2025/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến đến hết năm 2025, tổng số trạm 5G của Viettel sẽ đạt 30.000 trạm, phủ sóng 90% khu vực ngoài trời và 70% khu vực trong nhà, từ đô thị đến nông thôn, tiếp tục khẳng định vị thế mạng 5G lớn nhất Việt Nam.

Hương Giang

