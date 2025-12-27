Xã Vĩnh Tường đưa tri thức số đến người dân

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai hiệu quả Phong trào “Bình dân học vụ số”, coi đây là giải pháp trọng tâm nhằm phổ cập tri thức số, kỹ năng số cho người dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Xã Vĩnh Tường lan tỏa “Bình dân học vụ số”.

Vĩnh Tường là xã có địa bàn rộng, diện tích hơn 26 km2, với 37 thôn và trên 47 nghìn dân. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đạt khoảng 80%, song kỹ năng số giữa các nhóm dân cư còn chưa đồng đều. Trước thực tế đó, Đảng ủy xã xác định việc triển khai “Bình dân học vụ số” không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là giải pháp thiết thực nâng cao dân trí số, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Người dân xã Vĩnh Tường chủ động tiếp cận, học và chia sẻ kỹ năng số ngay tại cơ sở

Bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình của Tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phân công nhiệm vụ rõ ràng, duy trì giao ban định kỳ để kiểm tra, đôn đốc tiến độ. UBND xã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn cán bộ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, triển khai Đề án 06, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Phong trào lan tỏa sâu rộng nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc thành lập và duy trì hiệu quả 37/37 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 250 thành viên. Đây là lực lượng nòng cốt đưa tri thức số đến từng thôn, từng hộ dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Lan tỏa kỹ năng số từ cơ sở, người dân xã Vĩnh Tường học để ứng dụng, hiểu để chia sẻ

Công tác tuyên truyền được đổi mới linh hoạt, sáng tạo thông qua hệ thống truyền thanh thông minh, cổng thông tin điện tử, fanpage, các nhóm Zalo, Facebook. Trong năm 2025, xã tổ chức 9 buổi tuyên truyền trực tiếp; đăng tải khoảng 50 tin, bài về chuyển đổi số; xây dựng 25 video hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh ở cấp xã, giúp người dân dễ hiểu, dễ làm, từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Mỗi người dân là một hạt nhân, lan tỏa tri thức số trong cộng đồng

Sau một năm triển khai, Phong trào “Bình dân học vụ số” tại Vĩnh Tường đạt nhiều kết quả rõ nét: hơn 21.700 lượt người dân được phổ cập kỹ năng số cơ bản; nhiều người lần đầu biết cài đặt VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến đạt trên 95%, hầu hết đúng hạn. 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số; tỷ lệ văn bản điện tử đạt trên 95%. Thanh toán số, thương mại điện tử từng bước đi vào đời sống; một số mô hình sản xuất, kinh doanh đã ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả. Trong lĩnh vực giáo dục, 100% trường học trên địa bàn đã lồng ghép giáo dục kỹ năng số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, góp phần hình thành thế hệ công dân số tương lai.

Bên cạnh những kết quả tích cực, xã cũng thẳng thắn nhìn nhận khó khăn về hạ tầng, trang thiết bị và sự chênh lệch kỹ năng số giữa các nhóm đối tượng. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Vĩnh Tường đang từng bước khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào.

Bước sang năm 2026, Đảng ủy xã xác định duy trì và nâng tầm Phong trào “Bình dân học vụ số”, phấn đấu 100% cán bộ, công chức làm chủ kỹ năng số; 100% người dân trưởng thành có tri thức số cơ bản; mở rộng các điểm truy cập số cộng đồng tại nhà văn hóa thôn. Từ thực tiễn triển khai có thể khẳng định, “Bình dân học vụ số” ở Vĩnh Tường không chỉ là phong trào tuyên truyền mà đã trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hoàng Thủy