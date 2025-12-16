Doanh nhân trong kỷ nguyên AI:

Vượt qua giới hạn công nghệ bằng trí tuệ Việt

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã không còn là khái niệm xa vời. Nó len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống và hoạt động kinh doanh, từ phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình đến sáng tạo nội dung. Khi công nghệ ngày càng chiếm lĩnh, câu hỏi lớn đặt ra cho giới doanh nhân không phải là có hay không ứng dụng AI, mà là: Liệu chúng ta sẽ để AI vẽ nên giới hạn của mình, hay sẽ dùng chính trí tuệ và bản sắc Việt để vượt qua mọi rào cản, tạo nên một tương lai mới?

AI - Đòn bẩy tối ưu hóa vận hành

AI đang khẳng định vai trò là yếu tố cốt lõi trong vận hành doanh nghiệp. Với khả năng phân tích dữ liệu khổng lồ, dự đoán xu hướng và đề xuất giải pháp tối ưu, AI không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc, tối ưu hóa chi phí mà còn mang đến giải pháp cá nhân hóa trong quản lý khách hàng và nguồn nhân lực.

Những ứng dụng này không chỉ dành cho các tập đoàn lớn. Ngay cả các doanh nghiệp thương mại truyền thống, từ quy mô lớn đến nhỏ, cũng đang coi chuyển đổi số và AI là chìa khóa để tồn tại và bứt phá. Chị Nguyễn Thị Vân - đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Phan, phường Vĩnh Yên chia sẻ: "Chúng tôi đã sử dụng phần mềm và gần đây là công nghệ AI để tiếp cận khách hàng trên nhiều kênh truyền thông (zalo, facebook). AI giúp ích rất nhiều trong công việc, làm nhanh hơn rất nhiều so với quá trình thủ công trước đây".

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công ty Gỗ Minh Lâm, phường Vĩnh Phúc cho biết: "Đối với doanh nghiệp tư nhân, công nghệ số hay AI rất quan trọng. Chúng tôi đã áp dụng vào công tác quản lý, điều hành, liên kết các bộ phận, đặc biệt là trong truyền thông và marketing. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của AI cần kết hợp với nguồn lực, năng lực và trí tuệ gốc của người lao động để phát triển toàn diện hơn".

Trong các lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo như kiến trúc và nội thất, tốc độ thị trường và yêu cầu đa dạng của khách hàng đang đòi hỏi một sự thay đổi mạnh mẽ. Công ty Cổ phần Kiến trúc và Nội thất Alpha, phường Vĩnh Phúc là một ví dụ điển hình về việc ứng dụng AI để nâng cao chất lượng dịch vụ. Ông Trần Văn Khánh - Giám đốc công ty nhận định: "Hiện nay, AI mới chỉ dừng lại ở khâu sơ bộ, tức là tìm hiểu và đưa ra những thông số, gợi ý về mặt thiết kế sáng tạo. Ngành của tôi, AI chưa thể thay thế được toàn bộ bởi những công đoạn về kỹ thuật, kinh nghiệm thiết kế cũng như sự ứng biến, thay đổi so với điều kiện thực tế".

Trước đây, việc hoàn thiện một phương án thiết kế tốn rất nhiều thời gian cho việc dựng phối cảnh, bản nháp và chỉnh sửa chi tiết. Nhờ sự hỗ trợ của AI trong việc tạo ý tưởng sơ bộ và dựng phối cảnh nhanh, thời gian đã được rút ngắn đáng kể. AI đóng vai trò là công cụ hỗ trợ giúp kiến trúc sư tập trung nhiều hơn vào sáng tạo chiều sâu, nghiên cứu nhu cầu khách hàng và xử lý những vấn đề kỹ thuật phức tạp. Chị Tạ Thị Hằng - cán bộ Công ty Alpha cho biết: “AI hỗ trợ đắc lực trong việc lên ý tưởng nội dung đăng tải trên các kênh truyền thông, lên ý tưởng hình ảnh, kịch bản, và hỗ trợ xem xét nội dung quảng cáo”. Anh Nguyễn Quốc Tiến, đại diện Alpha khẳng định: "AI có sức mạnh nhất định qua nhiều thực nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tạo. Tuy nhiên, việc sử dụng AI không thể hoàn toàn thay thế được tư duy của kiến trúc sư, đặc biệt là trong khâu thuyết phục khách hàng".

Bản sắc con người là yếu tố quyết định

Từ những câu chuyện thực tế trên, có thể thấy AI không phải là mối đe dọa, mà là cơ hội vàng để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng bứt phá. Để làm được điều đó, các doanh nhân cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Bà Phạm Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc Tập đoàn ATA Global (tỉnh Phú Thọ) nhấn mạnh về ý thức chuyển đổi số: "Xu thế của doanh nghiệp không thể đứng ngoài công nghệ AI. Ngay từ người lãnh đạo, chúng tôi phải ý thức mạnh mẽ điều này. Tập đoàn áp dụng công nghệ số trong toàn bộ hệ thống marketing online và quan trọng là quản trị số trong công tác điều hành".

AI có thể tái tạo, tối ưu hóa và dự đoán, nhưng không thể sáng tạo theo cách con người làm. Khi lựa chọn phong cách đại diện cho thương hiệu hay kể một câu chuyện chạm đến cảm xúc khách hàng, AI vẫn không thể thay thế con người.

Chính bản sắc, tầm nhìn và linh hồn thương hiệu của doanh nhân mới tạo nên sự khác biệt. Nếu AI có thể viết bài quảng cáo, thì doanh nhân chính là người định hình giá trị, mang đến sự kết nối và niềm tin cho khách hàng.

Cuộc cách mạng AI là cuộc đua về tư duy và tầm nhìn của các nhà lãnh đạo. Chuyển đổi số và làm chủ AI không phải là đích đến, mà là một hành trình liên tục. Để triển khai AI thành công, doanh nhân cần chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến lược, nguồn lực, con người, đồng thời đảm bảo đạo đức và minh bạch trong ứng dụng công nghệ.

Ngọc Thắng