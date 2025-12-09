Nhà mạng Việt đầu tiên vượt 20.000 trạm 5G

Viettel lắp đặt thêm 20.000 trạm 5G trong năm 2025, trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam đạt số lượng này, dự kiến tiếp tục bổ sung để phủ 90% dân số.

Trong thông báo ngày 8/12, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel cho biết đã đạt được mốc trên vượt thời gian hơn ba tuần so với kế hoạch. Ngoài ra, từ nay đến ngày 31/12, tập đoàn này dự kiến sẽ lắp thêm 3.500 trạm, cùng với 6.500 trạm của năm 2024, nâng tổng số trạm 5G lên 30.000.

Theo đại diện nhà mạng, với số trạm trên, họ có thể phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc, gồm cả các vùng từ thành thị đến nông thôn.

VinaPhone, MobiFone chưa công bố số trạm 5G hiện có.

Kỹ thuật viên Viettel trên một trạm 5G tại Hà Nội. Ảnh: Thọ Trần

Tăng độ phủ sóng 5G là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Viễn thông trong 2025. Đầu năm, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 193 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, một điều khoản cho phép hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hạ tầng mạng 5G toàn quốc nếu đạt tối thiểu 20.000 trạm phát sóng 5G được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ ngày 19/2 đến hết ngày 31/12/2025. Viettel khi đó là một trong số các nhà mạng cam kết thực hiện mục tiêu này.

Ngoài tăng trưởng về số trạm 5G, Viettel cho biết họ cũng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam triển khai mạng 5G độc lập (Standalone - SA). Đây là mạng 5G hoàn chỉnh, toàn bộ các thành phần mạng lõi đến thiết bị phát sóng vô tuyến đều thuộc thế hệ mạng 5G thay vì dùng chung với 4G, có thể đạt tốc độ lên đến 10 Gbps và trên thực tế cao hơn 4G 15-20 lần.

Công nghệ này cũng giúp nhà mạng có thể triển khai một số ứng dụng như Cắt lát mạng (Network Slicing) cho phép cấu hình mạng riêng cho từng nhóm khách hàng theo nhu cầu để đáp ứng nhu cầu về độ trễ siêu thấp, mạng riêng bảo mật, có thể ứng dụng cho thành phố thông minh và nhà máy thông minh.

Trước đó, trong báo cáo giữa tháng 11, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá hạ tầng viễn thông “phát triển mạnh” với Internet phủ 78% dân số và di động phủ 99,8%, trong đó mạng 5G tiếp tục được đẩy mạnh trên toàn quốc. Đến cuối tháng 10, cả nước có 16.737 trạm 5G, bằng 14% số trạm 4G, phủ sóng đến 39,52% dân số. Dù tăng nhanh, con số này vẫn cách xa mục tiêu 90% vào cuối 2025.

Nguồn vnexpress.net