Số hoá - bước đi mới của bản lĩnh cựu chiến binh

Chuyển đổi số (CĐS) không còn là lựa chọn, mà là ngưỡng cửa buộc mọi lĩnh vực phải bước qua. Điều đáng nói là trong dòng chảy ấy, nhiều doanh nhân cựu chiến binh (CCB) ở Phú Thọ đã không chần chừ. Họ không coi công nghệ như rào cản mà như một “mặt trận” mới, nơi bản lĩnh người lính được chứng minh bằng khả năng thích ứng và quyết đoán. Từ những nhà máy giày tự động hóa đến trang trại bò sữa vận hành bằng dữ liệu - những bước đi tiên phong ấy không chỉ nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, mà còn mở ra phong trào CĐS rộng hơn trong lực lượng CCB.

Những doanh nhân cựu chiến binh tiên phong

Nếu dừng lại vài giây giữa âm thanh rộn ràng của dây chuyền sản xuất, có thể nhận thấy sự chuyển mình mạnh mẽ. Đó là cách những CCB từng đi qua chiến tranh đang bước vào một “trận địa” mới - cạnh tranh bằng công nghệ.

Tại Công ty CP Giày Vĩnh Yên, Giám đốc Lê Thanh Thủy vẫn nhớ như in quãng thời gian xưởng sản xuất bị kéo căng. Đơn hàng tăng, dây chuyền cũ hụt hơi, còn ông thì đứng trước bài toán muôn thuở: Thêm người hay thay đổi cách làm? “Cứ thêm người là thêm rủi ro sai số” - ông nói, ánh mắt dõi theo những đường dao của máy cắt tự động sắc lạnh nhưng chuẩn xác đến từng milimet. Khi kỹ sư báo chỉ cần hai người để vận hành một công đoạn vốn cần tám lao động, ông Thủy hiểu mình đang đứng trước một ngưỡng mới. Không phải chuyện tiết kiệm lao động, mà là nâng chuẩn toàn bộ quy trình.

Giám đốc Lê Thanh Thuỷ kiểm tra các công đoạn sản xuất giày.

Ngày đoàn đối tác nước ngoài đến khảo sát, họ gần như không nói gì, chỉ đứng nhìn từng lớp nguyên liệu được xử lý bằng hệ thống máy móc. Những cái gật đầu nhanh và dứt khoát của họ giống như một dấu mốc mà ông Thủy chờ đợi từ lâu: Công ty CP Giày Vĩnh Yên đã bước ra khỏi mô hình sản xuất cũ. Từ máy cắt tự động, doanh nghiệp tiến lên máy may điện tử, máy in kỹ thuật số, rồi đưa phần mềm tính định mức vào từng công đoạn. Dữ liệu trở thành “người giám sát thầm lặng”, phát hiện sai lệch ngay tại xưởng. Công nhân bớt tăng ca, còn doanh nghiệp giữ được những hợp đồng mà trước đây họ không dám nghĩ tới.

Tại Công ty CP Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh, quyết tâm CĐS lại bắt đầu từ những điều tưởng nhỏ bé: Một đợt nắng gắt bất thường, một đêm độ ẩm tăng cao khiến đàn bò bỏ ăn. Giám đốc Nguyễn Tiến Lộc kể: “Có những biến động tưởng như không đáng, nhưng lại làm cả trang trại bất an”. Khi hệ thống cảm biến IOT được lắp đặt, mọi thứ thay đổi. Nhiệt độ, độ ẩm, gió, chất lượng nguyên liệu... tất cả nhảy lên màn hình theo thời gian thực. Mỗi lô sữa được truy xuất bằng mã QR, dây chuyền chế biến vận hành gần như khép kín. Thay vì “đoán tình trạng đàn bò bằng kinh nghiệm”, kỹ thuật viên nay có thể nhìn thấy mọi cảnh báo ngay trong tích tắc.

Hai câu chuyện, hai lĩnh vực, nhưng chung một mạch ngầm: Doanh nhân CCB làm chuyển đổi số vì bài toán sống còn của doanh nghiệp. Họ tiếp cận công nghệ bằng bản lĩnh người lính - quan sát kỹ, quyết định nhanh, làm đến cùng. Những mô hình được vận hành bằng dữ liệu ấy là câu trả lời rõ ràng nhất cho băn khoăn từng xuất hiện trên nhiều diễn đàn: “CĐS có phải chỉ dành cho lớp doanh nghiệp trẻ?”.

Nhìn vào những CCB ấy, người ta hiểu rằng câu trả lời đã quá rõ: Họ từng đi qua chiến tranh bằng ý chí; hôm nay, họ giữ vững doanh nghiệp bằng công nghệ. Và ở cả hai hành trình, dấu ấn vẫn giống nhau - bản lĩnh để đứng vững giữa thay đổi.

Bản lĩnh người lính trong thời đại số

Những thay đổi ở Giày Vĩnh Yên hay Sữa Vĩnh Thịnh không chỉ tạo ra khác biệt trong một nhà xưởng hay một trang trại. Chúng đánh thức một điều sâu xa hơn: Tinh thần của người lính khi bước vào mặt trận mới.

Trong những chuyến tham quan mô hình, các đoàn hội viên CCB thường đứng lặng vài giây trước những bảng dữ liệu sáng rực. Không phải vì họ bất ngờ trước công nghệ, mà vì trong ánh sáng đó, họ nhìn thấy chính mình năm nào: Đối diện thử thách bằng sự bình tĩnh, kiên định, không né tránh. Từ chiến trường bom đạn đến mặt trận công nghệ, chỉ có hoàn cảnh đổi thay, còn tinh thần thì vẫn vậy.

Phong trào CĐS trong lực lượng CCB lan tỏa từ sự thôi thúc tự nhiên của những con người đã quen với kỷ luật và trách nhiệm. Ở nhiều chi hội, những hội viên tóc đã bạc vẫn kiên trì học dùng ứng dụng quản lý, tập livestream bán hàng, tạo nhóm hỗ trợ nhau ngay trên môi trường số. Câu nói “đồng đội làm được thì mình cũng phải làm được” - đó là cách họ tự đặt mình vào đội hình thời đại mới.

Thiếu tướng Trần Anh Du - Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận định: CĐS đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành thước đo năng lực thích ứng của cả một tổ chức, nơi từng quy trình quen thuộc được soi lại dưới ánh sáng của hiệu quả và minh bạch. Họp trực tuyến thay thế quãng đường hàng chục cây số; báo cáo cập nhật theo thời gian thực; tiếp nhận phản ánh của hội viên qua nền tảng số; quản lý hội viên bằng mã định danh. Mỗi thay đổi đều góp phần tạo nên một hệ thống vận hành liền mạch, gần hội viên hơn, chính xác hơn.

Mỗi lô sữa của Công ty CP Chăn nuôi và Chế biến sữa Vĩnh Thịnh đều được truy xuất bằng mã QR.

Nếu CĐS trong doanh nghiệp tạo nên năng suất và sức cạnh tranh, thì CĐS trong công tác Hội lại kiến tạo một lớp kết nối mới - “sợi dây” làm nên sức mạnh cộng đồng CCB trong thời đại số. Và ở cả hai phía, một điểm chung nổi bật lên như đường chỉ đỏ: Bản lĩnh người lính chính là khả năng thích ứng trước đổi thay.

Họ đã đi qua chiến trường bằng ý chí và kỷ luật; hôm nay, họ bước vào kỷ nguyên số bằng tư duy dữ liệu và sự linh hoạt. Công cụ có thể khác, hoàn cảnh có thể đổi, nhưng phẩm chất dẫn đường tới thắng lợi - sự quyết đoán, tinh thần tiên phong và niềm tin không lùi bước thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu họ khoác lên mình màu áo lính.

Hương Giang