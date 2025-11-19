Bước chuyển mình trên nền tảng tri thức số

Chuyển đổi số (CĐS) đã trở thành xu thế tất yếu, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Nhận thức rõ điều đó, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSGL) tập trung, phát triển nguồn nhân lực số và đổi mới phương thức dạy, học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ số hóa.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được kết nối internet; hầu hết các trường đều có mạng LAN, wifi nội bộ và sử dụng phần mềm quản lý trường học. Các hệ thống SMAS, VnEdu 4.0 được tích hợp với CSDL ngành GD&ĐT và kết nối với CSDL quốc gia về dân cư. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, đồng thời tạo nền tảng triển khai các tiện ích như Học bạ số, Sổ điểm điện tử và Kho học liệu số dùng chung.

Trường THPT Minh Hòa đổi mới trong công tác dạy và học thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Xác định CĐS là xu thế tất yếu trong giáo dục, Trường THPT Minh Hòa, xã Minh Hòa đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ. Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên dụng như SMAS, phần mềm quản lý nhân sự (CCVC), tài chính (MISA), thư viện (Buca)... giúp giảm tải đáng kể công việc hành chính, tăng tính chính xác, kịp thời trong thống kê, báo cáo. Hồ sơ điện tử được triển khai đồng bộ cho học sinh khối 10, 11, 12; sổ điểm điện tử và hệ thống thông tin trực tuyến giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của con em một cách minh bạch và chính xác. Thầy giáo Trịnh Việt Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Hòa cho biết: “Nhà trường thường xuyên phổ biến các văn bản chỉ đạo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và giảng dạy. Đồng thời, chúng tôi chủ động tham mưu cấp trên đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ, đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho giáo viên, học sinh”.

Tại Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng, thầy giáo Nguyễn Tiến Trình - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhà trường chú trọng CĐS và nâng cao chất lượng đội ngũ, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiện đại. Nhà trường kiên định mục tiêu trở thành một trong những trường THPT chất lượng cao của tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Ngành GD&ĐT đặc biệt coi trọng yếu tố con người, nhân tố quyết định thành công của chuyển đổi số. Từ tháng 8/2025, Sở GD&ĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn quản lý, khai thác CSDL ngành GD&ĐT cho 100% cơ sở giáo dục và cán bộ phụ trách Văn hóa - Xã hội của 148 xã, phường. Nhờ đó, các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động hơn trong vận hành, khai thác và sử dụng CSDL ngành. Đặc biệt, Sở GD&ĐT đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS ngành GD&ĐT. Sở GD&ĐT đã xác thực được trên 97% dữ liệu học sinh và giáo viên với CSDL quốc gia về dân cư, kết quả làm sạch dữ liệu mang lại hiệu quả trong các việc về: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đăng ký tuyển sinh đầu cấp đối với kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT; triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Việc sáp nhập tỉnh dẫn đến yêu cầu đồng bộ lại email công vụ và chữ ký số của gần 70.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự khẩn trương và phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ. CĐS ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh bảo đảm mục tiêu kép: Vừa ứng dụng thành quả của cách mạng công nghệ lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) để thay đổi hình thức hoạt động quản lý, quản trị và dạy học thích ứng, tiên tiến và hiệu quả; vừa giáo dục, đào tạo nâng cao chuẩn năng lực số, trí tuệ nhân tạo cho người học và đội ngũ nhà giáo ở tất cả các cấp học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện phát triển bền vững kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Thời gian tới, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, quyết tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS. Triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, “Học tập số” trong toàn ngành GD&ĐT; tiếp tục phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số và an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các phong trào nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

