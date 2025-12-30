Xung kích đưa công nghệ số về cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, Đoàn Thanh niên xã Hải Lựu đã và đang khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đưa công nghệ số đến với người dân trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên xã hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đồng chí Lê Khánh Linh - Bí thư Đoàn xã cho biết: Xác định việc đưa công nghệ số về cơ sở, đến gần với người dân là nhiệm vụ lâu dài, không thể làm theo phong trào, Đoàn xã đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung thực hiện từ những việc nhỏ, dễ làm, sát với nhu cầu của người dân như hỗ trợ sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt các ứng dụng số, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, giúp người dân thấy được lợi ích thiết thực của CĐS.

Điểm nhấn trong hoạt động CĐS của Đoàn Thanh niên xã là tham gia xây dựng và duy trì hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn. Thành viên Tổ chủ yếu là đoàn viên, thanh niên có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có nhu cầu. Các Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản về cài đặt và sử dụng các ứng dụng như: Sử dụng điện thoại thông minh, Internet an toàn; tạo và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID); nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng các nền tảng số phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, đối với người cao tuổi, đoàn viên kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giúp bà con dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ số.

Chị Nguyễn Thị Nga - thôn Hòa Bình chia sẻ: "Trước đây, tôi ngại dùng điện thoại thông minh vì không biết thao tác. Nhờ đoàn viên thanh niên hướng dẫn, giờ tôi biết dùng VNeID, biết tra cứu thông tin và thanh toán tiền điện qua điện thoại, rất tiện lợi".

Song song với việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số trong sinh hoạt, Đoàn Thanh niên xã còn tích cực phối hợp với bộ phận “một cửa” của xã để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đoàn viên thanh niên thường xuyên trực tại trụ sở UBND xã vào những ngày cao điểm, giúp người dân kê khai, nộp hồ sơ trên môi trường mạng. Trong năm 2025, đoàn viên thanh niên xã đã hướng dẫn khoảng 600 lượt người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; tổ chức 1 buổi tuyên truyền, tập huấn về “Bình dân học vụ số”; hỗ trợ cài đặt và kích hoạt 200 tài khoản VneID; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng. Hoạt động này không chỉ giúp giảm áp lực cho cán bộ chuyên môn mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Qua quá trình hỗ trợ, đoàn viên thanh niên cũng tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ TTHC, Đoàn xã còn chú trọng ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế, nhất là đối với đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương. Đoàn xã đã phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, xây dựng hình ảnh sản phẩm nông sản địa phương trên môi trường số. Nhiều đoàn viên đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm như nông sản, sản phẩm làng nghề, từng bước mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập. Đây được xem là hướng đi phù hợp, giúp thanh niên nông thôn bắt nhịp với xu thế kinh tế số.

Đoàn viên Đỗ Duy Hoàng - thôn Hòa Bình cho biết: "Nhờ biết sử dụng các ứng dụng số, tôi giải quyết công việc nhanh hơn, nhất là các thủ tục hành chính trực tuyến. Bên cạnh đó, tôi còn áp dụng công nghệ để trao đổi thông tin, cập nhật kiến thức và hỗ trợ gia đình trong sản xuất, kinh doanh. Tôi thấy công nghệ số giúp tiết kiệm thời gian và chi phí rất nhiều. Tôi thường xuyên hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi cài đặt và sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Khi địa phương triển khai các đợt cao điểm về CĐS, tôi tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng, trực tiếp hỗ trợ bà con thao tác từng bước để ai cũng có thể làm được".

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, Đoàn thanh niên xã Hải Lựu đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa nhận thức, hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong cộng đồng dân cư. Thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các nhiệm vụ CĐS phù hợp với điều kiện thực tế. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Hải Lựu đang từng ngày góp sức xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong thời kỳ mới.

Dương Chung