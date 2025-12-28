Bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ “Tối ưu hóa sản xuất nội dung số”

Ngày 28/12 tại Hà Nội, Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ về “Tối ưu hóa sản xuất nội dung số dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí nhằm tăng cường công tác phối hợp sản xuất nội dung cho các kênh truyền hình và nền tảng số.

Các phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí tham gia tập huấn.

Tại chương trình tập huấn, trên 80 phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí đã được bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ về một số nội dung như: Tư duy sáng tạo nội dung số và nghệ thuật kể chuyện; sản xuất và phân phối nội dung số; A.I, dữ liệu lớn và chiến dịch đa nền tảng.

Trong đó tập trung vào các vấn đề: Chuyển đổi số trong truyền hình và khung tư duy 3I; Kỹ năng kể chuyện cho video ngắn và viết kịch bản; Quay dựng bằng điện thoại và dựng phim bằng A.I; phát trực tiếp (livestream) chuyên nghiệp và thương mại điện tử trên truyền hình (T-Commerce); A.I và dữ liệu lớn trong sáng tạo và phân phối; Chiến dịch đa nền tảng và tổng kết; Các chỉ số (KPIs) cho từng nền tảng Youtube, TikTok, Facebook...

Quang cảnh lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn giúp các phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí trao đổi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về thực hiện tác phẩm báo chí trong thời đại số và nền tảng số, phát huy vai trò hỗ trợ tích cực cho nhà báo, phóng viên thực hiện nghiệp vụ báo chí trong kỷ nguyên số.

Lê Hoàng