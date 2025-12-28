Chuyển đổi số
Bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ “Tối ưu hóa sản xuất nội dung số”

Ngày 28/12 tại Hà Nội, Ban Truyền hình tiếng dân tộc - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ về “Tối ưu hóa sản xuất nội dung số dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí nhằm tăng cường công tác phối hợp sản xuất nội dung cho các kênh truyền hình và nền tảng số.

Bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ “Tối ưu hóa sản xuất nội dung số”

Các phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí tham gia tập huấn.

Tại chương trình tập huấn, trên 80 phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí đã được bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ về một số nội dung như: Tư duy sáng tạo nội dung số và nghệ thuật kể chuyện; sản xuất và phân phối nội dung số; A.I, dữ liệu lớn và chiến dịch đa nền tảng.

Trong đó tập trung vào các vấn đề: Chuyển đổi số trong truyền hình và khung tư duy 3I; Kỹ năng kể chuyện cho video ngắn và viết kịch bản; Quay dựng bằng điện thoại và dựng phim bằng A.I; phát trực tiếp (livestream) chuyên nghiệp và thương mại điện tử trên truyền hình (T-Commerce); A.I và dữ liệu lớn trong sáng tạo và phân phối; Chiến dịch đa nền tảng và tổng kết; Các chỉ số (KPIs) cho từng nền tảng Youtube, TikTok, Facebook...

Bồi dưỡng, trao đổi nghiệp vụ “Tối ưu hóa sản xuất nội dung số”

Quang cảnh lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn giúp các phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, tổ chức sản xuất... của các cơ quan báo chí trao đổi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức về thực hiện tác phẩm báo chí trong thời đại số và nền tảng số, phát huy vai trò hỗ trợ tích cực cho nhà báo, phóng viên thực hiện nghiệp vụ báo chí trong kỷ nguyên số.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản xuất Đài truyền hình Việt Nam Phóng viên bồi dưỡng tổ chức Phim Đạo diễn Thương mại điện tử nền Tác phẩm báo chí
Độc đáo gian hàng chuyển đổi số

Độc đáo gian hàng chuyển đổi số
2025-12-26 21:05:00

baophutho.vn Từ ngày 22-28/12, tại xã Tân Lạc diễn ra Hội chợ triển lãm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm...

Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G

Viettel hoàn thành cam kết triển khai mạng 5G
2025-12-26 12:26:00

baophutho.vn Trong năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đầu tư, xây dựng và phát sóng khoảng 800 trạm 5G tại tỉnh Phú Thọ, nâng...

Số hoá - Chìa khóa nâng vị thế nông sản

Số hoá - Chìa khóa nâng vị thế nông sản
2025-12-15 08:36:00

baophutho.vn Số hoá đang trở thành lực đẩy quan trọng giúp nông sản tỉnh ta mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng niềm tin của người...

