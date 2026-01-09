Vì Nhân dân phục vụ

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chuyển đổi số, với phương châm “lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo”, lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công an xã Phù Ninh hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại di động để giải quyết các thủ tục hành chính.

Với vai trò là cơ quan thường trực, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Những đợt ra quân hỗ trợ người dân kích hoạt, cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID), làm sạch dữ liệu được triển khai thường xuyên như: chiến dịch làm giàu, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe (GPLX) và đăng ký xe, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”... đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Anh Nguyễn Vi Khánh, sinh năm 1970 ở phường Việt Trì cho biết: “Nhờ được Công an phường hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại di động, tất cả các thông tin liên quan đều được tích hợp, vì vậy, mỗi lần đi khám, chữa bệnh đều rất thuận tiện”.

Không riêng anh Khánh, nhiều người dân còn được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các tiện ích số khác như thanh toán tiền điện, tiền nước hằng tháng, mua hàng không dùng tiền mặt chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Việc triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đã giúp rút ngắn khoảng một nửa thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử; làm sạch dữ liệu dân cư; cập nhật, bổ sung từ các nguồn dữ liệu khác để làm giàu dữ liệu dân cư; đồng thời tham mưu triển khai hiệu quả Luật Căn cước năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có hàng triệu dữ liệu dân cư được làm sạch cùng hàng triệu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được kích hoạt.

Cùng với tiến trình số hóa sâu rộng, các đơn vị trong Công an tỉnh duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin. Hiện nay, Công an tỉnh có hơn 6.500 chữ ký số, trong đó, hơn 2.770 chữ ký số phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp và quản lý căn cước công dân; hơn 600 chữ ký số phục vụ dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 100% đơn vị chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến trên Internet; 100% đơn vị và lãnh đạo cấp phòng trở lên được trang bị, triển khai chứng thư số bảo mật, ký số và giải pháp bảo mật đường truyền.

Công an tỉnh đã triển khai hệ thống camera tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, tích hợp hình ảnh từ các tuyến giao thông, khu vực trọng điểm, phục vụ hiệu quả công tác giám sát an ninh, trật tự, điều phối lực lượng và xử lý các tình huống phát sinh. Trong đó, hệ thống được bố trí lắp đặt 615 camera tại hơn 200 điểm giám sát trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ) và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Hệ thống này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ xử lý vi phạm, điều tra, phá án và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Bằng tinh thần đổi mới, tâm huyết và quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh được Bộ Công an xếp hạng xuất sắc, đứng thứ 4/34 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2025. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực công tác công an, tất cả vì Nhân dân phục vụ.

Huy Thắng