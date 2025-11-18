Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Cục Báo chí - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tổ chức Khóa tập huấn về Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, với sự tham gia của hơn 80 phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Bà Lê Thị Mai Quyên, Tổng Đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) - Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế trao đổi về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các chiến dịch nâng cao năng lực số cho trẻ em

Khóa tập huấn nhằm thông tin cho các nhà báo về hiện trạng vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các xu hướng công nghệ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Tại khóa tập huấn, các chuyên gia về báo chí, truyền thông, cán bộ quản lý trong lĩnh vực trẻ em và công nghệ đã chia sẻ, cung cấp những thông tin, tư liệu hữu ích để các phóng viên báo chí có thể lan tỏa thông điệp và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho trẻ em trên môi trường mạng.

Bà Lê Thị Mai Quyên, Tổng Đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) - Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ y tế tham gia trao đổi chuyên đề thứ nhất: Hiện trạng vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và các chiến dịch nâng cao năng lực số cho trẻ em.

Bà Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm 2 – Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an trao đổi về bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số

Chuyên đề 2 đi sâu vào nhận diện rủi ro công nghệ và tăng cường bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số nhằm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, với sự trao đổi của bà Đinh Thị Như Hoa, Trung tâm 2 – Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Đây là chương trình triển khai Quyết định số 830 ngày 1/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu của Chương trình nhằm bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm đối với trẻ em dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật; trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em theo từng độ tuổi để biết tự bảo vệ mình và biết cách tương tác an toàn trên môi trường mạng...

Ngọc Thắng