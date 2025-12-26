Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Nghị quyết 214 của Chính phủ và Đề án 06, các Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh đang tăng tốc số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Nhiều thủ tục nay được thực hiện toàn trình, người dân không còn phải nộp lại hồ sơ giấy như trước. Việc số hóa nhằm giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí, đồng thời hình thành kho dữ liệu điện tử phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bố trí trang thiết bị để người dân tra cứu thông tin.

Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy trình TTHC, Phú Thọ đã tập trung quyết liệt cho việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, qua đó không chỉ giúp tổ chức, cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn hỗ trợ cơ quan Nhà nước nâng cao tính minh bạch, hiệu quả xử lý công việc, đồng thời tăng khả năng tái sử dụng dữ liệu.

Để tiếp nhận TTHC ngày càng nhanh gọn, minh bạch, hiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã kết nối với một số cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành và kho dữ liệu điện tử của tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã cung cấp kết quả điện tử TTHC đủ điều kiện để đồng bộ lên kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân có thể tái sử dụng và khai thác dữ liệu điện tử trong kho Cổng dịch vụ công quốc gia khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch công trực tuyến của tỉnh. Các sở, ban, ngành chủ động rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai 2.259 TTHC, trong đó có 1839 thủ tục cấp tỉnh và 420 thủ tục cấp xã. Tất cả các thủ tục đã được xây dựng, phê duyệt quy trình nội bộ và quy trình điện tử trên hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thu - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh rất chú trọng, quan tâm, chỉ đạo sát sao việc giải quyết TTHC phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Do đó, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hơn 600.000 hồ sơ TTHC, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn trung bình đạt trên 97%. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần nâng cao điểm số cải cách hành chính, cải thiện chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của tỉnh.

Cá nhân, tổ chức đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tu Vũ.

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả nhiệm vụ cải cách TTHC, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung vào công bố danh mục TTHC, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và hoàn thiện mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cùng 148 Trung tâm cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, giúp thống nhất quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Bằng - Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đào Xá cho biết: “Trung tâm phục vụ hành chính công xã hiện có 7 cán bộ, chuyên viên, gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và 5 chuyên viên ở các lĩnh vực. UBND xã đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo hoạt động thông suốt, phục vụ tốt yêu cầu của các tổ chức và công dân. Trong đó có 1 máy tính đề bàn phục vụ Nhân dân tra cứu thông tin và 1 máy lấy số tự động. Xã đã tập trung xây dựng quy trình điện tử thống nhất, triển khai số hóa toàn trình đối với hồ sơ tiếp nhận và kết quả trả cho người dân; đồng thời, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, lưu trữ dữ liệu trên nền tảng số theo quy định”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Các chỉ số đánh giá mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia liên tục được cải thiện, phản ánh quyết tâm của tỉnh trong hiện đại hóa nền hành chính. Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đổi mới toàn diện phương thức giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt trên 90% trong năm 2025, tạo điều kiện để người dân ở bất kỳ đâu cũng có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả.

Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả; thay đổi thói quen từ làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử, giảm áp lực lưu trữ hồ sơ, quản lý hồ sơ giấy, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Từ đó, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay.

Thu Hà