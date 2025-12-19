Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt mức xuất sắc chuyển đổi số báo chí năm 2025

Theo kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025 của Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố tại Hội nghị báo chí toàn quốc, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt mức xuất sắc, xếp thứ 8 trong khối báo địa phương.

Bảng xếp hạng top 10 khối báo địa phương đạt mức xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Với tổng số 90,13/100 điểm (năm 2024 đạt 86,94/100 điểm), trong đó có 2 trụ cột đạt điểm tối đa gồm: Chiến lược 18/18 điểm, Độc giả/khán giả/thính giả 23/23 điểm, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã khẳng định bước đi đúng hướng về công tác chuyển đổi số trong những năm qua, thể hiện rõ nét chiến lược phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng của toà soạn.

Hiện nay, bên cạnh trang web của Báo Phú Thọ tại địa chỉ baophutho.vn duy trì trung bình 1,5 triệu lượt truy cập/tháng, các nền tảng mạng xã hội khác đều tăng trưởng tốt, duy trì hiệu quả như các kênh: Zalo, YouTube, Podcast Báo Phú Thọ. Riêng trang Fanpage Báo Phú Thọ trên nền tảng mạng xã hội Facebook hiện có hơn 123 nghìn người theo dõi, Tiktok Báo Phú Thọ có hơn 317 nghìn người theo dõi. Cả hai nền tảng này đều đã có chứng nhận tích xanh và thuộc top đầu báo Đảng địa phương có lượng người theo dõi lớn nhất.

Ngày 6/10/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL (thay thế Quyết định số 1827/QĐ-BTTTT ngày 24/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây) về Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí làm thước đo, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc. Bộ chỉ số gồm 5 trụ cột, 10 chỉ số thành phần, 43 tiêu chí. Kết quả được xếp loại theo 5 mức: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu.

Năm 2025, cả nước có 177 cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các tạp chí tham gia đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Trong 26 đơn vị thuộc khối báo địa phương có 10 đơn vị đạt xuất sắc, 11 đơn vị đạt mức tốt, 4 đơn vị đạt khá, 1 đơn vị đạt trung bình và không có đơn vị yếu.

Ngọc Anh