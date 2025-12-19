Chuyển đổi số
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt mức xuất sắc chuyển đổi số báo chí năm 2025

Theo kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025 của Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố tại Hội nghị báo chí toàn quốc, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt mức xuất sắc, xếp thứ 8 trong khối báo địa phương.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt mức xuất sắc chuyển đổi số báo chí năm 2025

Bảng xếp hạng top 10 khối báo địa phương đạt mức xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Với tổng số 90,13/100 điểm (năm 2024 đạt 86,94/100 điểm), trong đó có 2 trụ cột đạt điểm tối đa gồm: Chiến lược 18/18 điểm, Độc giả/khán giả/thính giả 23/23 điểm, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã khẳng định bước đi đúng hướng về công tác chuyển đổi số trong những năm qua, thể hiện rõ nét chiến lược phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng của toà soạn.

Hiện nay, bên cạnh trang web của Báo Phú Thọ tại địa chỉ baophutho.vn duy trì trung bình 1,5 triệu lượt truy cập/tháng, các nền tảng mạng xã hội khác đều tăng trưởng tốt, duy trì hiệu quả như các kênh: Zalo, YouTube, Podcast Báo Phú Thọ. Riêng trang Fanpage Báo Phú Thọ trên nền tảng mạng xã hội Facebook hiện có hơn 123 nghìn người theo dõi, Tiktok Báo Phú Thọ có hơn 317 nghìn người theo dõi. Cả hai nền tảng này đều đã có chứng nhận tích xanh và thuộc top đầu báo Đảng địa phương có lượng người theo dõi lớn nhất.

Ngày 6/10/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL (thay thế Quyết định số 1827/QĐ-BTTTT ngày 24/10/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây) về Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí làm thước đo, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên phạm vi toàn quốc. Bộ chỉ số gồm 5 trụ cột, 10 chỉ số thành phần, 43 tiêu chí. Kết quả được xếp loại theo 5 mức: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu.

Năm 2025, cả nước có 177 cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các tạp chí tham gia đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Trong 26 đơn vị thuộc khối báo địa phương có 10 đơn vị đạt xuất sắc, 11 đơn vị đạt mức tốt, 4 đơn vị đạt khá, 1 đơn vị đạt trung bình và không có đơn vị yếu.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng chuyển đổi số Báo Phú Thọ Bộ văn hóa thể thao và du lịch đạt Xuất sắc phát thanh truyền hình năm 2025 Báo Đảng địa phương Đánh giá Bộ thông tin và truyền thông
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhà mạng Việt đầu tiên vượt 20.000 trạm 5G

Nhà mạng Việt đầu tiên vượt 20.000 trạm 5G
2025-12-09 06:51:00

Viettel lắp đặt thêm 20.000 trạm 5G trong năm 2025, trở thành nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam đạt số lượng này, dự kiến tiếp tục bổ sung để phủ 90% dân số.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long