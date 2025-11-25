Sơn Đông đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Với quy mô lớn về dân số và không gian phát triển được mở rộng sau hợp nhất, xã Sơn Đông xác định cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp then chốt nhằm đổi mới phương thức quản lý, điều hành, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Cán bộ, công chức xã Sơn Đông tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, chính xác.

Xã Sơn Đông mới hình thành từ việc hợp nhất 3 xã: Sơn Đông, Tây Sơn, Cao Phong với tổng diện tích sau hợp nhất là 26,7 km2, dân số hơn 36.000 người. Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Sơn Đông đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước bằng nhiều nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động về CCHC và CĐS. Xã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, CĐS và Đề án 06; thành lập 2 tổ công tác chuyên trách và Tổ ứng cứu công nghệ nhằm bảo đảm hoạt động CĐS vận hành thông suốt, hỗ trợ kịp thời cho cá nhân, tổ chức khi cần giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, Sơn Đông ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo khang trang, đồng bộ; quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp, luôn tận tình hướng dẫn, giải thích rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ cho công dân. Xã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý văn bản... Hạ tầng công nghệ thông tin của xã tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ; 100% cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức được trang bị máy tính kết nối internet tốc độ cao. Hiện nay, toàn xã đã được cáp quang hóa, phủ sóng 100% mạng 3G, 4G, bảo đảm người dân có thể truy cập dịch vụ công trực tuyến thông suốt. Bên cạnh đó, 100% các đơn vị của xã đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% TTHC được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử; 100% văn bản đi và đến được xử lý trên môi trường điện tử; tỷ lệ văn bản ký số qua phần mềm đạt 100%. Phòng họp trực tuyến của xã vận hành hiệu quả, phục vụ các cuộc họp từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm linh hoạt, hỗ trợ điều hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Song song với đó, xã rà soát toàn bộ quy trình giải quyết TTHC, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ, bộ phận; thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được đồng bộ, thống nhất, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công tác tuyên truyền được xã thực hiện thường xuyên, liên tục để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được tiếp cận các thông tin về CCHC, đặc biệt là những hiệu quả tích cực mà CCHC và CĐS mang lại, những cách thức mà người dân có thể đồng hành cùng với cơ quan hành chính Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC như: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ thanh toán trực tuyến...

Để nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xã thiết lập khu vực hỗ trợ, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin cá nhân; đẩy mạnh, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực để tái sử dụng thông tin, dữ liệu, tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Nhờ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tỷ lệ hồ sơ nộp qua môi trường mạng tại xã Sơn Đông đạt 99,5%. Xã đứng thứ 6 toàn tỉnh về chỉ số dịch vụ công trực tuyến (7,98/12 điểm) và thứ 10 về thanh toán trực tuyến (8,86/10 điểm); tổng số hồ sơ được số hóa khi tiếp nhận và số hóa kết quả giải quyết trên địa bàn đạt 99,7%. Ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Hường - người dân đến làm TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Được cán bộ trung tâm hỗ trợ, hướng dẫn nhiệt tình, tôi đã nhanh chóng hoàn thành việc nộp hồ sơ trực tuyến mà không phải chờ đợi lâu. Tôi đã nắm rõ các bước nộp hồ sơ TTHC trực tuyến qua ứng dụng VNeID và có thể tự thực hiện được. Tôi rất hài lòng và đánh giá cao tác phong làm việc cũng như tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức tại trung tâm”.

Đồng chí Phan Thị Thắm - cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Đông chia sẻ: “Trong điều kiện địa bàn mới mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, mỗi cán bộ tại trung tâm đều cố gắng nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời giải quyết các công việc, TTHC cho Nhân dân, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước”.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, xã Sơn Đông đang từng bước xây dựng nền hành phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Trong thời gian tới, xã tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS gắn với thực hiện các nhiệm vụ về CCHC; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC gắn với CĐS; tăng cường kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức...

Thúy Hường