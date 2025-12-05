Chuyển đổi số - Đòn bẩy mới cho sản xuất, kinh doanh

Chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành xu thế tất yếu và là chìa khóa chiến lược cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh mang lại những kết quả tích cực, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, giảm đáng kể chi phí nhân công và sản xuất, từ đó tăng năng suất, nâng cao giá trị sản phẩm.

Hiệu quả từ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh

Minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của chuyển đổi số lại đến từ lĩnh vực tưởng chừng như truyền thống - sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tại xã Lập Thạch, câu chuyện của anh Nguyễn Đắc Thành là một ví dụ điển hình. Anh đã mạnh dạn biến hơn 10 ha thanh long ruột đỏ của gia đình thành mô hình “nông trại thông minh” kiểu mẫu. Thay vì phụ thuộc vào đội ngũ nhân công lớn và quy trình thủ công tốn kém, toàn bộ việc quản lý một khu vực rộng lớn giờ đây được gói gọn chỉ trong một chiếc điện thoại thông minh. Hệ thống tưới và bón phân được lắp đặt đồng bộ, hoạt động hoàn toàn tự động dựa trên cảm biến. Kết hợp với hệ thống giám sát và dự báo khí hậu tiên tiến, cây trồng nhận được sự chăm sóc chính xác, kịp thời nhất.

Anh Nguyễn Đắc Thành - xã Lập Thạch trồng hơn 10 ha thanh long ruột đỏ thành mô hình “nông trại thông minh” kiểu mẫu.

Chia sẻ về sự thay đổi mang tính cách mạng này, anh Thành cho biết: “Từ ngày áp dụng công nghệ số hóa vào làm nông nghiệp, tôi thấy chi phí đầu vào giảm khoảng 25 - 30%, hiệu quả rất rõ rệt. Trước đây, tôi phải mất khoảng 3 ngày để tưới xong toàn bộ diện tích và cần nhiều nhân công; giờ đây chỉ cần từ 3 - 6 giờ là hoàn tất toàn bộ quy trình tưới và bón phân tự động”. Việc giải phóng sức lao động, rút ngắn thời gian quy trình sản xuất đã chứng minh chuyển đổi số không chỉ là cải tiến, mà là một cuộc cách mạng năng suất ngay tại nông thôn.

Không dừng ở quy mô nông trại, chuyển đổi số còn đóng vai trò then chốt trong các quy trình sản xuất đòi hỏi độ tinh vi và chuẩn hóa cao, nơi sai số nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến thất bại. Tại Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo chuyên sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số đã được ứng dụng đồng bộ xuyên suốt các khâu. Điểm nhấn là quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo. Đây là một quy trình cực kỳ nhạy cảm, đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm. Công ty đã triển khai hệ thống điều chỉnh tự động, kết nối trực tiếp với điện thoại thông minh của người quản lý. Dù giám đốc đang đi công tác hay ở nhà vẫn có thể theo dõi, điều chỉnh và quản lý mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chỉ bằng vài thao tác trên màn hình.

Ông Hà Văn Khánh - Giám đốc công ty khẳng định vai trò của tự động hóa 4.0: “Từ khâu phân lập giống, nhân giống đến nuôi cấy, hầu hết chúng tôi đã triển khai tự động. Điều này giúp đạt được chất lượng cao nhất quán, năng suất vượt trội, đồng thời giảm thiểu số lượng nhân viên làm thủ công”.

Yếu tố “sống còn” của doanh nghiệp

Việc giảm thiểu sự can thiệp của con người không chỉ cắt giảm chi phí nhân công mà còn loại bỏ yếu tố sai sót chủ quan, đảm bảo chất lượng đầu ra luôn ở mức tối ưu. Đây là minh chứng cho thấy, chuyển đổi số là con đường ngắn nhất để đạt được chuẩn mực chất lượng quốc tế.

Từ kinh nghiệm của các doanh nghiệp tại Phú Thọ có thể thấy rõ, chuyển đổi số không còn là một dự án công nghệ, mà là một tư duy kinh doanh mới. Trong kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt và nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp nào chậm chân trong chuyển đổi số sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu và bị loại khỏi cuộc chơi. Chuyển đổi số chính là giải pháp quan trọng để tối ưu hóa nguồn lực: Giảm lãng phí, cắt giảm chi phí vận hành; giảm thiểu rủi ro và phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường, khí hậu; nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá thành tối ưu.

Chuyển đổi số đang tạo ra làn sóng đổi mới mạnh mẽ, buộc các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực thay đổi và thích ứng. Đó là yếu tố “sống còn” để các doanh nghiệp không chỉ tồn tại mà còn bứt phá phát triển, mở ra tương lai sản xuất, kinh doanh hiệu quả và bền vững hơn.

Ngọc Thắng