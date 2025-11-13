Hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu – Đột phá trong chuyển đổi số của Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ đang từng bước xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ, liên thông và mở, tạo nền tảng vững chắc cho quản trị thông minh, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp và chính quyền – một bước đột phá quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Xây dựng nền tảng đồng bộ, liên thông

Nhận thức rõ dữ liệu là “nguồn tài nguyên số quý giá”, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch cụ thể để phát triển và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả. Từ dữ liệu hành chính công, kinh tế, xã hội cho tới dữ liệu chuyên ngành trong y tế, giáo dục, nông nghiệp, tỉnh đang từng bước hình thành “hệ sinh thái dữ liệu mở, kết nối và chia sẻ liên thông” giữa các cơ quan, đơn vị.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã tập trung đầu tư vào hạ tầng số và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo khả năng kết nối giữa các hệ thống thông tin của các sở, ngành, địa phương. Song song đó, các dự án về chuẩn hóa, làm sạch và đồng bộ dữ liệu được triển khai, nhằm nâng cao độ tin cậy và giá trị sử dụng của dữ liệu.

Công an xã Yên Thủy hỗ trợ làm thẻ đảng viên cho người cao tuổi tại nhà

Triển khai xác thực thông tin cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh toàn ngành trên cơ sở dữ liệu tại địa chỉ http://csdl.phutho.edu.vn/ để kiểm tra, đối chiếu thông tin với CSDL quốc gia về dân cư phục vụ nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đạt trên 97,51% với dữ liệu của giáo viên, học sinh.

Hoàn thành 100% chuẩn hóa thông tin mã số thuế cá nhân có sai khác thông tin với mã số định danh qua giai đoạn 1 và tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân có sai khác thông tin với mã số định danh giai đoạn 2 trạng thái rà soát đối với 92.445/92.445, đạt 100%; rà soát chuẩn hóa thông tin 171.970/256.772 mã số thuế là người phụ thuộc khớp với CSDL quốc gia về dân cư, đạt 66,97%.

Cập nhật thông tin của người phải thi hành án trên hệ thống phần mềm thụ lý thi hành án là 1.432 việc tương đương với 1.432 người phải thi hành án. Đăng tải, cập nhật và cung cấp thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án 7.823 việc tương đương với 7.823 người phải thi hành án.

Thực hiện cập nhật dữ liệu thụ lý mới 1.043 hồ sơ vụ án, cập nhật dữ liệu giải quyết 2.414 hồ sơ vụ án trên phần mềm quản lý Tòa án và công bố được 3.189 bản án, quyết định trên trang công bố bản án. Cập nhật thông tin của 55 chứng chỉ/tương ứng với cá nhân lên Hệ thống phần mềm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://nangluchdxd.gov.vn phục vụ việc cấp mã số chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng. Tiến hành rà soát, thống kê và làm sạch các nhóm trường thông tin của tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhâp giữa 3 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình) đã cập nhật, thực hiện đấu nối thành công 85.600 hồ sơ công chức, viên chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia về công chức, viên chức.

Hướng tới chính quyền số, xã hội số toàn diện

Hiện nay, cơ bản đã hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, đồng thời từng bước mở rộng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp... Việc làm giàu dữ liệu thông qua phân tích, tích hợp thông tin từ nhiều nguồn giúp tăng cường khả năng dự báo, hỗ trợ ra quyết định chính xác hơn trong công tác quản lý nhà nước.

Theo đó, đã hoàn thành thu nhận, làm sạch đối với trên 3,9 triệu dữ liệu trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, có 189.094 dữ liệu đối tượng an sinh xã hội, 60.366 dữ liệu về người có công; 1.024.276/1.433.114 dữ liệu về người lao động từ 15 tuổi trở lên được thu thập làm sạch; 789.983 dữ liệu hội viên các đoàn thể...

Xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai 781.339 thửa đất thuộc 148/148 xã, phường vào hệ thống phục vụ khai thác thường xuyên 24/7. Trong đó, 45/148 xã được kế thừa và chuyển đổi dữ liệu từ các xã đã hoàn thành xây dựng CSDL trước đó; 103/148 xã đã có dữ liệu thửa đất được xây dựng trong quá trình giải quyết TTHC, bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên toàn tỉnh.

Hiện, Công an các địa phương đang mở đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe và số hóa hồ sơ đăng ký xe đảm bảo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Công an xã Thượng Cốc thu thập, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cho công dân trên địa bàn

Đồng chí Lê Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, cho biết: Hoàn thiện hệ sinh thái làm giàu dữ liệu không chỉ là việc thu thập thông tin, mà quan trọng hơn là khai thác, phân tích và tái sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, điều hành, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực. Làm giàu dữ liệu là quá trình liên tục – từ thu thập, phân tích, chia sẻ đến tạo ra sản phẩm mới. Khi dữ liệu được lưu thông và sử dụng hiệu quả, chúng ta mới có thể tạo ra ‘nền kinh tế dữ liệu’ thực sự.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; mở rộng phạm vi kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng. Mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, minh bạch, an toàn và bền vững, phục vụ đắc lực cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, mở ra cơ hội khai thác tối đa giá trị của dữ liệu – “nguồn lực mới” cho Phú Thọ phát triển bền vững.

Đinh Thắng