UBND tỉnh gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2025

Ngày 10/12/2025, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2-Thống Nhất, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2025.

Buổi gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập QĐND

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Thượng tá Phạm Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 2; Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số xã, phường, Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường trên địa bàn tỉnh; cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2-Thống Nhất, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Lạc Sơn.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt

Đại tá Trần Ngọc Minh – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh bày tỏ vui mừng đón các đại biểu là cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác; đồng thời tri ân sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân, trong đó có các đồng chí tham dự buổi gặp mặt. Đồng thời biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ quân đội qua các thời kỳ và mong muốn họ tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp vào xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chính ủy đã thông tin tình hình thế giới, trong nước và kết quả nổi bật về quân sự, quốc phòng tỉnh năm 2025. Theo đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ có diện tích hơn 9.361 km2, dân số trên 4 triệu người; GRDP đứng thứ 6 cả nước và dẫn đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kinh tế tỉnh tăng trưởng tích cực, ước năm 2025 tăng 10,52% so với 2024.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Năm 2025, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh luôn phát huy truyền thống, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ; quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững; sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điều, hồ đập và tìm kiếm cứu nạn tỉnh làm điểm cho Quân khu 2, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng, đúng luật, đủ 100% chỉ tiêu. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng của Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành A80...

Đại tá Phùng Đình Thành - nguyên cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Phùng Đình Thành - nguyên cán bộ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quan tâm tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng, với những chủ trương, biện pháp đúng đắn, bám sát thực tiễn, trong thời gian tới, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều nhiều thành tích mới.

Mạnh Hùng