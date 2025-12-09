Đảm bảo chặt chẽ công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Trong các ngày 9-11/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Xuân Hòa đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 và Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên tổ chức đợt khám tuyển NVQS năm 2026 cho hơn 300 thanh niên trên địa bàn.

Hội đồng NVQS phường Xuân Hòa đảm bảo công tác khám tuyển NVQS chặt chẽ, đúng quy định

Ngay từ sáng 9/12, khu vực khám tuyển tại Ban CHQS thành phố Phúc Yên cũ được thiết lập đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, gồm khu tiếp nhận hồ sơ, đo thể lực, kiểm tra chuyên khoa, lấy mẫu xét nghiệm... với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên. Lực lượng Ban Chỉ huy PTKV 4 và quân sự phường Xuân Hòa đảm nhiệm công tác điều phối, hướng dẫn, rà soát danh sách cùng bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra khám tuyển.

Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên bố trí nhiều thiết bị hiện đại phục vụ khám NVQS

Năm nay, số lượng thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển của phường tăng so với năm 2024, phản ánh rõ chất lượng nguồn tuyển và ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Hầu hết các trường hợp tham gia đều đến đúng giờ, nghiêm túc thực hiện các bước kiểm tra theo hướng dẫn của hội đồng khám.

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Hội đồng NVQS phường Xuân Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tại khu dân cư, qua hệ thống loa truyền thanh và mạng xã hội. Việc xét duyệt chính trị - chính sách, rà soát tiêu chuẩn trước khám tuyển được thực hiện dân chủ, công khai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Sẵn sàng phương tiện đưa thanh niên đi chụp X - Quang tại Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên

Lãnh đạo phường Xuân Hòa nhấn mạnh đợt khám tuyển năm nay không chỉ là nhiệm vụ thường niên mà còn là dịp để các lực lượng rèn luyện khả năng phối hợp trong mô hình quản lý hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Sau khi kết thúc khám tuyển, Hội đồng NVQS phường Xuân Hòa sẽ tiến hành tổng hợp kết quả, lập danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2026 theo kế hoạch.

Ngọc Linh