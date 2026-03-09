Chở quá số người, lái xe và chủ xe khách bị Công an Quảng Trị xử phạt gần 150 triệu đồng

Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính lái xe và chủ xe khách gần 150 triệu đồng do xe khách chở quá số người theo quy định. Đáng nói là trường hợp vi phạm này được người dân phản ánh gửi đến số Zalo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Xe khách chở quá số lượng người bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị xử lý. (Ảnh: CSGT Quảng Trị)

Trước đó, ngày 7/3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xử lý nghiêm ô-tô khách có dấu hiệu chở quá số người theo phản ánh của người dân gửi đến số Zalo của đồng chí Cục trưởng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành đón dừng, kiểm tra xe khách biển số 51B-192.xx, phát hiện xe chở quá 19 người (44/25).

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe vi phạm là Đỗ Thanh S (sinh năm 1968, trú tại Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chở quá số người quy định; đồng thời xử phạt lái xe số tiền 28,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã du lịch T.D, tại phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 20, Nghị định 168/NĐ-CP. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt 114 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng. Tổng số tiền bị xử phạt gần 150 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị chủ xe và lái xe khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh xe chở khách để bảo đảm cho người và phương tiện; đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự giám sát và những phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm giao thông để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.

