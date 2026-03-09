Chở quá số người, lái xe và chủ xe khách bị Công an Quảng Trị xử phạt gần 150 triệu đồng

{title}
{publish}
{head}
Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa quyết định xử phạt hành chính lái xe và chủ xe khách gần 150 triệu đồng do xe khách chở quá số người theo quy định. Đáng nói là trường hợp vi phạm này được người dân phản ánh gửi đến số Zalo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.
Xe khách chở quá số lượng người bị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị xử lý. (Ảnh: CSGT Quảng Trị)
Trước đó, ngày 7/3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xử lý nghiêm ô-tô khách có dấu hiệu chở quá số người theo phản ánh của người dân gửi đến số Zalo của đồng chí Cục trưởng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tiến hành đón dừng, kiểm tra xe khách biển số 51B-192.xx, phát hiện xe chở quá 19 người (44/25).
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe vi phạm là Đỗ Thanh S (sinh năm 1968, trú tại Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi chở quá số người quy định; đồng thời xử phạt lái xe số tiền 28,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã du lịch T.D, tại phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 20, Nghị định 168/NĐ-CP. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt 114 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng. Tổng số tiền bị xử phạt gần 150 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị chủ xe và lái xe khách chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh xe chở khách để bảo đảm cho người và phương tiện; đồng thời rất mong tiếp tục nhận được sự giám sát và những phản ánh của người dân về các trường hợp vi phạm giao thông để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.
Nguồn nhandan.vn
baophutho.vn Sáng 8/3, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tam Đảo (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Phú Thọ)...
baophutho.vn Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) giữ vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng bản...
baophutho.vn Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp đăng thông tin sai sự thật...
baophutho.vn Ngày 7/3, tại Trường THPT Lương Sơn, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực Lương Sơn (Phòng Cảnh sát...
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ danh tính tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh (Yên Hòa, Hà Nội) vào tối 6/3 là ông N.V.S. Trong số các nạn nhân vụ tai...
Công an Hưng Yên thông tin thêm về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống “Xôi Lạc TV”.
Theo dự thảo, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ sắp tới có thể mở tài khoản, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển...